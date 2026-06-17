Así afectará a tu signo la llegada del asteroide Quirón a Tauro

Desde el 19 de junio, el asteroide Quirón abandona Aries para ingresar a Tauro donde se quedará hasta el 17 de septiembre. Este movimiento va a provocar emociones profundas en los signos y sacará a la superficie heridas relacionadas con la autoestima, la seguridad, el dinero, el merecimiento y la relación con uno mismo.

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Si bien su paso en este signo será breve pues los astrólogos manifiestan que será un proceso de sanación que marcarán la próxima década. Es por esto que debes estar preparado.

¿Cómo afectará este movimiento a los signos?

Aries

Este signo comenzará un proceso enfocado en el merecimiento y la autoestima. Podrán cuestionar empleos, relaciones o proyectos donde sienten que reciben menos de lo que aportan. Reconocerán su valor sin necesidad de buscar validación constante en otras personas.

Tauro

Los taurinos se verán más impactados por lo que las heridas que tengan relacionadas con la identidad, la imagen personal y la autoestima podrían intensificarse temporalmente para permitir una sanación profunda.

Géminis

A este signo le aparecerán viejos recuerdos, emociones ocultas y patrones repetitivos para ser comprendidos desde una nueva perspectiva. Es un buen momento para trabajar en lo emocional y el crecimiento espiritual.

Cáncer

Ellos van a descubrir quienes sí merecen su tiempo y energía. Quirón ayudará a sanar la tendencia a esforzarse excesivamente para obtener amor y aceptación.

Leo

Los leoninos se van a cuestionar temas como su carrera, reputación y metas personales. Este es un momento donde aprenderán a diferenciar entre buscar admiración externa y encontrar satisfacción auténtica. Deben construir su autoestima independientemente del éxito profesional.

Virgo

En cuanto a Virgo van a vivir experiencias vinculadas con estudios, viajes o nuevas perspectivas que pondrán a prueba su necesidad de tener siempre todas las respuestas. La incertidumbre es parte de la vida y lo deben aprender.

Libra

La intimidad se va a activar por lo que en el próximo tiempo podrán atraer relaciones profundas y experiencias que obliguen a este signo a abrirse emocionalmente y confiar más en los demás.

Escorpio

Ellos se verán afectados en el área sentimental y personal por lo que serán una herramienta de crecimiento. Sanarán heridas relacionadas con el abandono, la traición y la desconfianza.

Sagitario

Este signo tiene que enfocarse en su bienestar físico y emocional. Deben tener en cuenta que la productividad excesiva, el estrés acumulado y los hábitos poco saludables podrían convertirse en temas centrales.

Capricornio

Capri va a recibir una lección que desestabiliza su naturaleza de orden. Este movimiento hará hincapié en el amor, el placer y la creatividad. Descubrirán que disfrutar de la vida no es una pérdida de tiempo, sino una necesidad emocional.

Acuario

Ellos van a retomar heridas vinculadas con la infancia y la familia ya que es momento de ser comprendidas desde una nueva perspectiva. Te vas a liberar de cargas emocionales heredadas y construir una sensación de hogar más auténtica.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que aprenderá el hábito de la comunicación. Van a aprender a expresar sus pensamientos y emociones de manera más clara y honesta. Las conversaciones marcarán un antes y un después en muchas relaciones.