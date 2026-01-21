Así debes maquillarte si tú ascendente en el signo zodiacal es escorpio

En las redes sociales ha surgido una tendencia, donde debes maquillarte dependiendo del ascendente del signo zodiacal que tengas, supuestamente por ser un estilo que va a favorecer tu personalidad y aspecto físico; de lo contrario, no te va a resaltar tus facciones.

Es así que hemos decidido hablar de Escorpio y la rutina de maquillaje que debería seguir, logrando conectar con los demás. Así que no te pierdas ninguno de los detalles sobre el tema.

¿Cómo maquillarse con ascendente escorpio?

Debido a las características de personalidad que tiene el ascendente de Escorpio, es un signo zodiacal que se siente bien al llevar algo que represente el misterio y el poder. Por lo que ellos deben maquillarse con el diseño de ‘dark feminine’, así lo explica la creadora de contenido @tuurpin. Por lo que debe implementar lo siguiente:

Smokey eye con delineado intenso.

Labios rojos con delineados oscuros.

No olvidemos que el estilo ‘Dark Feminine’ se destaca por destacar la fortaleza de la feminidad, empleando tonos oscuros como el negro, gris, púrpuras y vino. Usualmente, se suelen emplear tonalidades más frías.

¿Qué significa tener el ascendente en Escorpio?

El ascendente en Escorpio se destaca por ser personas observadoras, misteriosas y reservadas. Por lo que el control que ellos suelen mantener puede ser muy intimidante a simple vista.

Usualmente, es un signo zodiacal al que no le gusta ser expuesto, por lo que se le puede hacer complicado expresar ciertas situaciones o le genera que se mantenga a la defensiva, valorando la privacidad que tiene.

Sin embargo, en el tema del romance, ellos buscan relaciones estables y que sumen; son intensos y apasionados, pero hay que tener cuidado, ya que una vez que se decepcionan, difícilmente podrá recuperar esa pasión que tanto lo caracterizaba.

Por esa razón, es usual que al maquillarte te quede mejor el estilo ‘dark feminine’, ya que fortalece lo misterioso de su personalidad y la pasión que lo domina en el amor. Dinos, ¿te gustaría que lo hiciéramos con otro horóscopo?