Lo que cada signo necesita soltar antes de que termine marzo

Marzo de 2026 es un mes clave para la astrología occidental, pues marca el cierre del signo Piscis en el Sol e inicia la temporada de Aries. Esto puede tener diferentes repercusiones energéticas en cada integrante de la rueda zodiacal, principalmente porque es momento de cerrar ciclos.

Hoy te explicamos qué es lo que cada signo del zodíaco debe soltar antes de que concluya el mes, así como lo que el Universo le depara para las próximas semanas y cómo podrá atraer abundancia y prosperidad a su vida.

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Esto es lo que cada signo debe soltar antes de que termine marzo

Aries

Deben dejar atrás la impulsividad cegadora, además de dar una revisión profunda a sus motivaciones y comenzar a canalizar su energía de manera asertiva.

Leo

Necesitan aprender a soltar la necesidad de validación externa y enfocarse en ellos mismos. Las próximas semanas podrán atraer prosperidad y abundancia.

Descubre lo que le depara a tu signo del zodíaco durante marzo de 2026|Pexels: Pavel Danilyuk

Sagitario

Necesitan despedirse del deseo de huir de sus responsabilidades. Además, el tarot les pide tiempo para enfrentar algo que habían estado postergando.

Tauro

Se les pide soltar la resistencia al cambio. Se encuentran en una racha de buena fortuna y prosperidad económica; solo necesitan cerrar etapas antiguas.

Virgo

Deben aprender a soltar el perfeccionismo que los paraliza y no enfocarse demasiado en la autocrítica excesiva.

El Universo envía mensajes a cada signo del zodíaco sobre lo que debe soltar|Pexels: Pavel Danilyuk

Capricornio

Aunque sean disciplinados, también deben aprender a descansar y dejar de cargarse de trabajo, o podrían llegar profundamente agotados al próximo mes.

Géminis

El consejo para ustedes es soltar la indecisión y ser más firmes con sus objetivos.

Libra

Necesitan despedirse del hábito de complacer a los demás.

Lo que cada signo del zodíaco debe soltar antes de que termine el mes de marzo 2026|Pexels: Alisa Skripina

Acuario

Deben aprender a romper con sus propias estructuras mentales para abrirse a las oportunidades que les traerá el universo.

Cáncer

Pueden dejar atrás sus inseguridades personales, ya que la energía los favorece para lograr grandes cosas.

Escorpio

Es necesario que se despidan de la necesidad de controlar en todo a su pareja.

Piscis

Deben soltar esos patrones emocionales que ya no les son útiles y transformar radicalmente tu hogar y también tu espíritu para poder avanzar hacia una mejor versión de ti mismo.