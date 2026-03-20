Lo que cada signo necesita soltar antes de que termine marzo
Descubre lo que cada signo del zodíaco debe soltar antes de que concluya el mes y cómo puede cambiar su vida, de acuerdo con el consejo de los astros
Marzo de 2026 es un mes clave para la astrología occidental, pues marca el cierre del signo Piscis en el Sol e inicia la temporada de Aries. Esto puede tener diferentes repercusiones energéticas en cada integrante de la rueda zodiacal, principalmente porque es momento de cerrar ciclos.
Hoy te explicamos qué es lo que cada signo del zodíaco debe soltar antes de que concluya el mes, así como lo que el Universo le depara para las próximas semanas y cómo podrá atraer abundancia y prosperidad a su vida.
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Esto es lo que cada signo debe soltar antes de que termine marzo
Aries
Deben dejar atrás la impulsividad cegadora, además de dar una revisión profunda a sus motivaciones y comenzar a canalizar su energía de manera asertiva.
Leo
Necesitan aprender a soltar la necesidad de validación externa y enfocarse en ellos mismos. Las próximas semanas podrán atraer prosperidad y abundancia.
Sagitario
Necesitan despedirse del deseo de huir de sus responsabilidades. Además, el tarot les pide tiempo para enfrentar algo que habían estado postergando.
Tauro
Se les pide soltar la resistencia al cambio. Se encuentran en una racha de buena fortuna y prosperidad económica; solo necesitan cerrar etapas antiguas.
Virgo
Deben aprender a soltar el perfeccionismo que los paraliza y no enfocarse demasiado en la autocrítica excesiva.
Capricornio
Aunque sean disciplinados, también deben aprender a descansar y dejar de cargarse de trabajo, o podrían llegar profundamente agotados al próximo mes.
Géminis
El consejo para ustedes es soltar la indecisión y ser más firmes con sus objetivos.
Libra
Necesitan despedirse del hábito de complacer a los demás.
Acuario
Deben aprender a romper con sus propias estructuras mentales para abrirse a las oportunidades que les traerá el universo.
Cáncer
Pueden dejar atrás sus inseguridades personales, ya que la energía los favorece para lograr grandes cosas.
Escorpio
Es necesario que se despidan de la necesidad de controlar en todo a su pareja.
Piscis
Deben soltar esos patrones emocionales que ya no les son útiles y transformar radicalmente tu hogar y también tu espíritu para poder avanzar hacia una mejor versión de ti mismo.