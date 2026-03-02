inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El cambio inesperado que llega a cada signo desde el 2 de marzo gracias al ingreso de Marte en Piscis

Marte ingresó en Piscis y recorrerá los grados de dicha casa hasta el 9 de abril. Estas son las predicciones astrlógicas para cada signo del zodiaco.

/horoscopos/cambio-inesperado-signos-2-de-marzo-marte-piscis
|Canva
Notas,
Horóscopos

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El ingreso de Marte en Piscis el 2 de marzo de 2026 marca un giro energético significativo que impactará a cada signo del zodiaco. Este tránsito se extenderá hasta el 9 de abril y da lugar a cambios inesperados que no siempre se manifiestan de forma directa, pero sí profundamente transformadora.

En astrología, la influencia de Marte representa la forma en la que actuamos, decidimos y enfrentamos desafíos. Al ingresar en Piscis, su energía se va alejando de la impulsividad para dar lugar a movimientos guiados por la intuición. Este escenario abre un periodo donde los cambios llegan de manera inesperada, pero con un fuerte componente espiritual y emocional.

Horóscopo de marzo 2026: el cambio inesperado que vivirá cada signo con el tránsito de Marte en Piscis

  • Aries: experimenta un cambio interno que lo lleva a frenar y replantear su forma de actuar. La introspección será clave para avanzar.
  • Tauro: vive un giro en su entorno social. Nuevas conexiones o proyectos aparecen de forma inesperada y abren nuevas oportunidades.
  • Géminis: enfrenta cambios en el ámbito profesional. Puede surgir una propuesta o situación que redefine su camino laboral.
  • Cáncer: se abre a nuevas perspectivas. Un cambio inesperado en su forma de ver la vida lo impulsa a tomar decisiones importantes.
  • Leo: atraviesa una transformación emocional o económica. Deberá adaptarse a nuevas condiciones que lo sacan de su zona de control.
  • Virgo: vive cambios en sus relaciones. Situaciones inesperadas lo llevan a replantear vínculos y dinámicas afectivas.
  • Libra: experimenta modificaciones en su rutina. Nuevas responsabilidades o hábitos surgen y requieren adaptación.
  • Escorpio: vive un cambio positivo en el plano emocional o creativo. Se abre a nuevas formas de expresión y disfrute.
  • Sagitario: enfrenta movimientos en el hogar o la familia. Cambios inesperados lo llevan a reorganizar su base emocional.
  • Capricornio: recibe información o propuestas que cambian su forma de pensar. La comunicación será clave en este proceso.
  • Acuario: atraviesa un giro en lo económico. Nuevas oportunidades o ajustes lo llevan a redefinir su relación con el dinero.
  • Piscis: con Marte en su signo, inicia una etapa de acción y protagonismo. Cambios inesperados lo impulsan a tomar el control de su vida.

Marte en Piscis 2026: ¿Qué significa este tránsito y cuál es la energía disponible?

Desde la astrología, el tránsito de Marte en Piscis propone una forma diferente de accionar: menos directa, más intuitiva y profundamente conectada con lo emocional. La energía deja de ser impulsiva para volverse estratégica, guiada por percepciones internas.

La energía disponible durante este período favorece la creatividad y la conexión espiritual. Pero también puede generar confusión o falta de dirección si no se canaliza adecuadamente. Este periodo invita a actuar desde el corazón, confiar en la intuición y fluir con los cambios, entendiendo que no todo se resuelve desde la lógica, sino también desde la sensibilidad y la empatía.

Tags relacionados
Astrología Predicciones Signos del zodiaco

Galerías y Notas Azteca UNO