Cierra ciclos y recarga energía con estos 3 rituales que puedes hacer durante la luna roja del 3 de marzo del 2026

A través de sus redes sociales oficiales la NASA anunció que este próximo 3 de marzo tendremos la oportunidad de ver la famosa luna de sangre o luna roja posarse sobre nuestros cielos. Esta luna, además de la luna llena o los eclipses, es perfecta para realizar rituales que te ayuden a purificarte y a cerrar esos ciclos de los que por fin quieres salir.

La luna roja suele relacionarse con cierres, transformación y más importante aún: transformación emocional, algo que tal vez necesites ahora que ha iniciado el tan temido mercurio retrógrado.

1. Ritual de liberación: para soltar personas o hábitos

Para este primer ritual lo único que necesitas es una pluma y algo en dónde escribir, una veladora blanca o roja de preferencia y, muy importante, un recipiente que pueda resistir el calor del fuego.

En la hoja de papel escribe aquello que quieras soltar, una emoción, una persona, un hábito que no te guste, vínculos que no te hagan bien; enciende la veladora y lee lo siguiente en voz alta y con mucha intención: "Agradezco lo vivido, libero lo que ya no me pertenece". Deja encendida la vela y deja que se consuma por completo.

2. Ritual energético o de limpieza: para depurar emociones

Este segundo ritual se utiliza para depurar las emociones y recargar la energía del cuerpo, después de pasar los primeros dos meses del nuevo año. Solo necesitas agua tibia, sal de mar, romero, ruda y lavanda.

El agua tibia debe mezclarse con la sal de mar, y las hierbas, puedes poner todo junto dentro de una tina o bote y mientras te enjuagas con ella tienes que repetir: "Me limpio, me libero y me renuevo", mientras imaginas cómo el agua se va llevando cargas que ya no quieres tener.

3. Ritual de escritura

Este ritual suele recomendarse para que puedas cerrar ciclos mentales, y lo único que tienes que tener a la mano es papel y pluma o lápiz. Con esto debes escribir una carta en la que pones a una persona que ya no está, a tu yo del pasado y una etapa que está terminando.

Puedes guardarla pero se recomienda que la destruyas como un acto simbólico de cierre.