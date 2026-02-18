Cosas que debes quitar de tu casa al comenzar el Año Nuevo Chino 2026

Este 17 de febrero, fue la celebración del Año Nuevo Chino, la cual va a terminar hasta el 5 de febrero del 2027, específicamente en el Festival de Primavera. Este año el animal del zodiaco elegido fue el Caballo de Fuego, el cual va a iluminar el camino.

Todavía existen muchas dudas sobre esta festividad y el significado del Caballo de Fuego, pero los expertos sobre esta fiesta de la cultura china, han mencionado que representa dinamismo, libertad, liderazgo y ganas de tener independencia; aunque también va a ser momento de tomar decisiones importantes.

Sin embargo, muchos han aprovechado esta tradición para seguir diferentes consejos para tener buena fortuna, uno de ellos es hacer una limpieza en el hogar para que las energías fluyan de la mejor manera en este Año Nuevo Chino.

¿Qué cosas debes sacar de tu casa?

Y es que, el desorden y los objetos rotos pueden bloquear este flujo energético, por lo que las personas se pueden llegar a sentir estancadas. Ahora, te dejaremos algunas cosas que se deben sacar del hogar para tener el equilibrio necesario.

Ropa dañada y vieja

La ropa vieja y que ya no se usa, guarda cargas emocionales y una relación con el pasado, para abrir el camino se tiene que sacar el hogar.

Sábanas y cobijas en mal estado

Renovar sábanas y cobertores en el Año Nuevo Lunar, abre la puerta a tener un descanso reparador y estabilidad emocional. Solo guardar las que se encuentren en mejores condiciones.

Platos rotos

Los objetos quebrados representan problemas y distanciamiento en la familia, se deben renovar al comienzo del Año Nuevo, esto para poder llamar a la prosperidad y la buena convivencia.

Cajas vacías de cosa que compraron

Tener las cajas de cartón, además de ocupar un espacio en tu casa, representan el miedo a dejar ir el pasado, busca la forma de sacarlas o darles un verdadero uso que no manche la decoración de tu hogar.

