El cuarzo protector que debes usar en julio 2026 según tu signo zodiacal y elemento

Aprender qué cuarzo protector debes usar en julio de 2026, según tu signo zodiacal y elemento, es el método ideal para proteger tu aura de las tensiones colectivas y de Mercurio retrógrado.

Los cristales actuán como sintonizadores vibracionales que absorben los excesos de energía, disipan la negatividad y potencian tus fortalezas naturales.

Elegir el cuarzo exacto que resuena con tu elemento de nacimiento te permitirá atraer equilibrio emocional, claridad mental y paz interior durante varias semanas, especialmente aquellas donde la energía es caótica.

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El cuarzo protector que debes usar en julio 2026, según tu signo

Cada grupo de la rueda zodiacal requiere un tipo de escudo específico para transmutar los movimientos planetarios de la temporada. Los expertos indican que son los siguientes:

Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Necesitan un cuarzo ahumado o cornalina, ya que les aportará enraizamiento y protección para calmar la impulsividad ante las tensiones del mes.

Cuarzo ahumado protector para los signos de Fuego|Pexels: Alexey Demidov

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Deberán proteger su energía con el cuarzo rosa o con ágata de musgo. Esto les ayudará a sostener el amor propio, suavizar la rigidez y reducir el estrés del perfeccionismo.

Los cuarzos rosas brindarán protección a los signos de Tierra|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Necesitan de un cuarzo rutilado o de una amatista. Esto les ayudará a limpiar la niebla mental y estabilizar los pensamientos que puedan acelerarse por la influencia de Urano.

La amatista es el cuarzo que podrá proteger a los signos del zodíaco|Anete Lusina

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Deberán usar un cuarzo blanco u obsidiana para poder purificar su hipersensibilidad emocional y bloquear las malas vibras del entorno.

El cuarzo blanco es el que protegerá la energía de los signos de Agua en julio 2026|Pexels: Sherin

La astrología explica que antes de usar cualquier piedra, cada signo deberá activar su cristal a través de una limpieza profunda inicial, sumergiéndolo en agua con sal marina o pasándolo por el humo de un incienso de sándalo para eliminar las energías acumuladas.

También deberán programar el cuarzo con intención, sosteniéndolo entre las manos y visualizando una luz protectora que resguardará su paz. Se recomienda cargarlo en el bolsillo izquierdo o en forma de amuleto cerca del pecho para que interactúe de forma constante con tu aura.

