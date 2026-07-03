Manualidades con corchos: 3 ideas paso a paso para decorar tu casa; son económicas y muy originales

Los corchos de vino son uno de los objetos que sin duda alguna sirven para hacer grandes decoraciones, es por eso que en esta ocasión te decimos cómo sacarles el mayor provecho a través de manualidades que son ideales para darle un toque único a cualquiera de las habitaciones o espacios de tu hogar.

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Manualidades con corchos: Ideas originales, económicas y bonitas para decorar tu casa

Cada una de estas manualidades es única, fácil de elaborar y sobre todo muy original; quedan perfectas en cualquier habitación en la que decidas colocarlas. Además de que le brindarán un toque muy peculiar a tu casa. Hacer estas manualidades en compañía es un gran plan para disfrutar con amigos o familiares. Por otro lado, son pocos y muy accesibles los materiales que necesitas para llevar a cabo la actividad.

Manualidades con corchos: Portaretratos gigante

Esta idea es una de las más originales. Consiste en comprar un portaretrato gigante, sin embargo, en vez de colocar una fotografía convencional deberás tener un fondo blanco, o bien del color que prefieras. Una vez listo colocarás corchos, pero con una distancia de unos 4 cm al menos entre cada uno. Para sujetarlos utilizarás tachuelas y listo. Puedes colocarlo en cualquier pared de tu casa. Lucirá elegante y sofisticado.

Manualidades con corchos: Bases para utensilios

Esta idea es muy sencilla de hacer. Solo necesitarás corchos de vino, frascos de vidrio y silicón; ya sea frío o caliente. La idea consiste en pegar los corchos utilizando como molde un frasco. Una vez que hayas completado la primera fila quitarás el frasco y seguirás pegando los corchos hasta que consigas la altura deseada. Te quedará una especie de “base” en donde podrás colocar utensilios de cocina.

Manualidades con corchos: Porta llaves

Esta idea es muy útil y creativa. Consiste en pintar con aerosol dorado muchos corchos de vino, una vez que estén secos los pegarás sobre una base de cartón en forma de círculo con ayuda de silicón frío o caliente. Una vez listo colocarás alrededor de la circunferencia un cordón el cual colgaras en una pared. Es importante que pegues argollas con el fin de que ahí puedas colgar llaves y listo; tendrás una manualidad muy útil en casa.