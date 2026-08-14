Segundo eclipse de agosto 2026: fecha y signos que deben cuidarse

Los signos del zodiaco podrían experimentar cambios y emociones intensas durante el segundo eclipse de agosto. Este fenómeno llegará el 28 de agosto y marcará un periodo de grandes movimientos energéticos.

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Este evento astrológico también puede poner el foco en situaciones que necesitan resolverse o trasformarse. Algunos signos podrían sentirse más sensibles, reflexivos o impulsados a tomar decisiones que venían postergando.

¿Qué signos deberán cuidarse durante el segundo eclipse de agosto?

La llegada del segundo eclipse de agosto puede convertirse en un momento de especial intensidad para algunos signos. Desde la astrología, los eclipses suelen asociarse con cambios, cierres y situaciones inesperadas que pueden llevar a replantear decisiones importantes.

Piscis

El eclipse se dará bajo este signo por ende será crucial prestar atención a las emociones y evitar tomar decisiones impulsivas. Este periodo puede llevarlo a cuestionar vínculos o situaciones que ya no le generan tranquilidad, por lo que será importante tomarse el tiempo antes de actuar.

Géminis

El eclipse podría generar tensión en la comunicación. Las palabras podrían tener un peso mayor de lo habitual y provocar malentendidos, especialmente en conversaciones relacionadas con vínculos personales o asuntos que habían quedado pendientes.

Virgo

Este signo deberá prestarle atención a aquellos asuntos que involucren el trabajo y las responsabilidades. La necesidad de tener todo bajo control podría aumentar durante estos días, pero será conveniente aceptar que algunos cambios no dependen completamente de sus decisiones.

Sagitario

El movimiento energético podría impulsar cambios en sus planes y generar cierta sensación de incertidumbre. Antes de asumir compromisos o realizar modificaciones importantes, será recomendable analizar las consecuencias y evitar actuar únicamente por impulso.

Capricornio

Podría atravesar un periodo de revisión personal. Algunas situaciones del pasado podrían volver a ocupar espacio en sus pensamientos y llevarlo a tomar conciencia de aquello que necesita cerrar.

Estos efectos corresponden a interpretaciones astrológicas y no determinan de manera inevitable lo que ocurrirá. El eclipse puede tomarse como una oportunidad simbólica para reflexionar, revisar prioridades y actuar con mayor conciencia