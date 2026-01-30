El destino se sacude: los 4 signos del Horóscopo Chino que enfrentarán días críticos

Enero llegó a su fin y febrero arranca con nuevos cambios, además del inicio del Año Nuevo Chino 2026. De esta manera, el terreno energético se transforma y podría atraer movimientos que impacten al horóscopo chino , afectando principalmente a cuatro signos.

De acuerdo con la astrología oriental, el Caballo, la Rata, el Buey y el Conejo deben estar atentos a las señales que les advierten sobre aprendizajes relacionados con la impulsividad, la falta de claridad, la confianza y la resistencia al cambio.

¿Por qué estos 4 signos del horóscopo chino tendrán días críticos?

CABALLO : Entrará su signo zodiacal en febrero, pues el 2026 es el año del caballo de fuego. Esta nueva etapa es tradicionalmente delicada. No como un castigo, sino como un periodo de pruebas y ajustes. Habrá mayor sensibilidad emocional, tendencia a actuar por impulso y conflictos por reacciones apresuradas.

: Entrará su signo zodiacal en febrero, pues el 2026 es el año del caballo de fuego. Esta nueva etapa es tradicionalmente delicada. No como un castigo, sino como un periodo de pruebas y ajustes. Habrá mayor sensibilidad emocional, tendencia a actuar por impulso y conflictos por reacciones apresuradas. RATA : Tendrá choques energéticos con el Caballo de Fuego. No fluye natural, algo que provocará un desorden interno y falta de claridad. Habrá confusión de acuerdos laborales y sentimentales. Tendrá una sensación de ir contracorriente.

: Tendrá choques energéticos con el Caballo de Fuego. No fluye natural, algo que provocará un desorden interno y falta de claridad. Habrá confusión de acuerdos laborales y sentimentales. Tendrá una sensación de ir contracorriente. BUEY : Habrá un desgaste por relaciones poco claras. Tiene que valorar la estabilidad, se enfrenta a ambiguedades y personas poco confiables, una energía que va contra sus principios naturales. Habrá decepciones emocionales, promesas incumplidas, riegos de confianza y expectativas mal planteadas.

: Habrá un desgaste por relaciones poco claras. Tiene que valorar la estabilidad, se enfrenta a ambiguedades y personas poco confiables, una energía que va contra sus principios naturales. Habrá decepciones emocionales, promesas incumplidas, riegos de confianza y expectativas mal planteadas. CONEJO: Hay cambios imprevistos y pérdida de control. Notará que habrá movimientos forzados, situaciones que te generan ansiedad. Retrasos, modificaciones de planes, inestabilidad laboral o financiera, estrés por no poder anticipar resultados y decisiones apresuradas.

El Caballo, la rata, el conejo y el buey tienen señales claras del horóscopo chino.|(ESPECIAL/X AI Grok)

La clave para todos los signos del horóscopo chino es tener prudencia, flexibilidad y autocontrol. Quien entienda esto, puede transformar los días difíciles en puntos de crecimiento. Además, puedes hacer un ritual de protección para las malas energías.

El ritual chino para protegerse de las malas energías

Puedes combatir las malas energías a través de amuletos y rituales en tu hogar que sirven como barrera. De acuerdo con Patricia Traversa, especialista en el horóscopo chino, la clave es reforzar la puerta de la entrada. Según dijo a Clarín, esto impedirá entra a las malas vibras y dejar pasar el Sheng Qi.

Pon unas campanillas en la entrada de tu casa para protegerte|Canva

Primero debes asegurarte de reparar todas las cerraduras, picaoirtes y bisagras, ninguno debe estar oxidado. Asimismo, tienes que tener en cuenta de que sea una entrada limpia, que esté bien iluminada y que tenga alguno de los siguientes amuletos:

Una figura de un león guardián.

Una figura de un perro Fu.

Un espejo Pakua

Campanillas o carrillones.

De esta manera, las malas vibras y el mal de ojo sabrán que no son bienvenidas allí y se alejarán para que tengas un espacio lleno de tranquilidad.