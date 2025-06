Zahie Téllez tiene un hijo adoptivo y esta es la bella historia detrás: ¿quién es y cuántos años tiene?

Muchas personas siguen la trayectoria de Zahie Téllez a través de redes sociales y sus devoluciones en MasterChef Celebrity Generaciones, donde es jueza. Sin embargo, casi nadie sabe qué es lo que pasa en la vida de la chef detrás de las pantallas. Por ejemplo, varios seguidores de la eminencia en la cocina siguen desconociendo que tiene un hijo adoptivo, a quien conoció a través de una bella historia.

¿Quién es el hijo de Zahie Téllez?

Mariano es el nombre del hijo adoptivo de Zahie Téllez y actualmente tiene 11 años, según lo revelado por la misma chef en el pódcast “Auténtico” de Pedro Prieto y Titi Jaques.

La chef confesó que “quiere hasta el infinito” a su hijo, quien a pesar de no compartir ADN con ella se ha vuelto una parte esencial de su vida. Asimismo, Zahie reveló que la razón por la cual decidió adoptar y no engendrar un niño fue porque en una ocasión acudió ante una experta en “la carta astral”, quien le dijo que la veía con muchos éxitos en su vida, pero no con un bebé en el vientre.

Fue entonces que la chef tomó la decisión de no seguir con los tratamientos de fertilidad a los que hasta ese momento se había sometido.

Instagram @zahietellez La chef Zahie Téllez ha compartido en redes sociales varios momentos entrañables con su hijo Mariano

“Gracias por haber confiado en que alguien iba a querer o quiere a su hijo al infinito”, es lo que la chef Zahie diría a la madre biológica de su hijo, según confesó ella misma ante Prieto y Jaques.

“Si hay alguien a quien yo le agradezco es a la madre de Mariano porque no sabemos si tenía papá, pero madre si tuvo”, agregó Zahie.

También, la jueza de MasterChef Celebrity Generaciones confesó que si tuviera a la madre de su hijo enfrente le diría “que esté tranquila” porque ella ama a Mariano “más que a su vida”.

Por último, la chef aseguró que ella no se siente una “mamá adoptiva”, ya que para ella Mariano “es su hijo” y “gracias a él es mamá”.