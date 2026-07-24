El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente, de hoy 24, 25 y 26 de julio: predicciones en el amor, dinero y salud

El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente llega con importantes cambios en la energía del universo que influirán en el amor, el dinero, la salud y el trabajo. De acuerdo con la famosa astróloga, este será un periodo para asumir el liderazgo, tomar decisiones importantes y aprovechar las oportunidades que traerán los astros, aunque también habrá retos que pondrán a prueba la fortaleza de cada signo del zodiaco.

♈ Aries

La energía de este fin de semana te impulsa a asumir el liderazgo con seguridad y reconocer los logros que has conseguido gracias al apoyo de las personas que te rodean. En el trabajo será fundamental mantener la calma ante situaciones de presión, ya que tu capacidad para tomar decisiones marcará la diferencia. En el amor vivirás días de mucha pasión e intensidad, con una conexión especial si tu pareja o interés amoroso pertenece a Sagitario o Capricornio. En la salud, evita el exceso de pensamientos y procura descansar para mantener el equilibrio emocional, señala el horóscopo .

♉ Tauro

Los astros indican que es momento de retomar el rumbo y dejar atrás todo aquello que frenaba tu crecimiento personal y profesional. En el trabajo tendrás la oportunidad de corregir errores del pasado y demostrar la experiencia que has adquirido. En el amor buscarás estabilidad y relaciones duraderas, mientras que en la salud será importante fortalecer tu bienestar con una mejor alimentación, descanso suficiente y mayor equilibrio emocional.

♊ Géminis

La carta del Juicio anuncia una etapa de renovación que te permitirá cerrar asuntos pendientes y avanzar con mayor libertad. Además, el As de Oros favorece la llegada de nuevas oportunidades económicas y estabilidad financiera. En el amor, una persona del pasado podría reaparecer para buscar un nuevo acercamiento. En cuanto a la salud, presta especial atención al descanso y evita que el insomnio afecte tu energía.

♋ Cáncer

Este periodo estará lleno de confianza, plenitud y seguridad para tomar decisiones importantes. En el trabajo, la influencia del Rey de Oros favorece acuerdos, reconocimientos y crecimiento profesional. En el amor podrían surgir propuestas de compromiso o conversaciones que fortalezcan la relación, mientras que en la salud se recomienda cuidar la alimentación, especialmente durante las noches.

♌ Leo

Con el inicio de tu temporada, comienza una etapa de renovación, crecimiento y nuevas oportunidades. En el ámbito laboral, la carta de La Torre señala que será necesario dejar atrás estructuras que ya no funcionan para construir un futuro más sólido. En el amor, las reuniones y eventos sociales favorecerán nuevos encuentros y momentos especiales. En la salud, cuida la espalda baja y evita realizar esfuerzos innecesarios.

Este es el horóscopo de LEO, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

♍ Virgo

La fortuna y la abundancia estarán de tu lado durante este ciclo, impulsando tus proyectos y metas personales. En el trabajo podrían presentarse oportunidades relacionadas con instituciones gubernamentales o trámites administrativos. En el amor llegan posibilidades para iniciar una relación intensa y emocionante. En la salud, fortalece tu organismo con vitaminas, mejora tus hábitos de descanso y procura dormir lo suficiente.

♎ Libra

Es momento de reinventarte y dejar atrás aquello que limita tu verdadero potencial. En el aspecto económico podrías recibir un ingreso extra o una oportunidad que fortalezca tu estabilidad financiera. En el amor, las estrellas anuncian la llegada de una persona que devolverá la ilusión a tu vida. En la salud, dedica más tiempo al cuidado de la piel y el cabello para reflejar tu bienestar.

♏ Escorpión

Los astros anuncian un periodo de crecimiento y de cosechar los frutos del esfuerzo realizado durante los últimos meses. En el trabajo será tiempo de consolidar proyectos y avanzar hacia nuevas metas. En el amor predominarán la estabilidad, el compromiso e incluso la posibilidad de hacer crecer la familia. En la salud, cuida las alergias y presta atención a cualquier molestia relacionada con las vías respiratorias.

♐ Sagitario

La energía del universo te invita a fortalecer tu lado espiritual para abrir nuevos caminos. En el trabajo y el dinero surgirán oportunidades relacionadas con viajes, cambios o proyectos fuera de tu entorno habitual. En el amor recibirás una agradable sorpresa o un regalo inesperado de alguien especial. En la salud, procura cuidar tu sistema digestivo y evita los excesos alimenticios.

♑ Capricornio

Este fin de semana estará marcado por la prosperidad, la estabilidad y el fortalecimiento del amor propio. En el trabajo será importante poner en orden documentos, contratos o asuntos legales para evitar complicaciones futuras. En el amor, una persona de Tauro o Escorpión podría acercarse con intenciones serias. En la salud, mantente bien hidratado y presta atención al cuidado de los riñones.

♒ Acuario

Los astros favorecen un fin de semana perfecto para consentirte, relajarte y recargar energías. En el trabajo destacarás por tu liderazgo, determinación y capacidad para resolver situaciones importantes. En el amor será fundamental no cargar con problemas emocionales que no te corresponden y priorizar tu tranquilidad. En la salud, disfruta de los momentos de descanso sin caer en excesos.

Lee el horóscopo de Acuario, según las predicciones del universo.|(ESPECIAL/CANVA)

♓ Piscis

La intuición será tu mejor aliada durante estos días, permitiéndote descubrir las verdaderas intenciones de quienes te rodean. En el trabajo, la energía de la carta de El Mago favorece la manifestación de oportunidades y el cumplimiento de tus objetivos. En el amor podrían regresar personas del pasado para cerrar ciclos o buscar una nueva oportunidad. En la salud, fortalece tu energía con descanso, prácticas espirituales y actividades que te ayuden a mantener la paz interior.