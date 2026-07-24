7 diseños de cake pops divertidos al estilo MasterChef 24/7 para preparar en vacaciones

Si hay un postre que pone a prueba la creatividad, son los cake pops, un rico pastelito en forma de paleta que va con chocolate y chispas de colores. Y para que los cocineros de MasterChef 24/7 pasaran un rato entretenidos mientras ponían en práctica sus habilidades para decorar, la Chef Lili Cuéllar organizó una actividad muy divertida y los puso a armar sus propios modelos, un plan muy sencillo que se puede recrear en vacaciones para mantener a los niños ocupados.

Los 7 diseños de cake pops más bonitos para decorar en casa: igual que la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7

Con cobertura café y estrellas blancas. Conserva el color tradicional del chocolate y pinta tus cake pops de color café fuerte, claro y ligero beige. Agrega estrellas de chocolate o caramelo para darle un toque crujiente a cada mordida.



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Canva

Cake pops con forma de muffins. Si eres amante de toda la repostería al igual que la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Canva

Con diseños de ositos. Para que los niños se entretengan en estas vacaciones, puedes ponerlos a decorar cake pops con forma de ositos. Cubre muy bien de su color preferido para hacer el pelaje y agrega detalles de chocolate para la boca, nariz y orejitas.



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Canva

Cake pops con diseños románticos. También te puedes lucir con tu ser amado haciendo unos deliciosos cake pops de decoraciones tiernas. El color del chocolate para la cobertura debe ser blanco, rosa o rojo y luego añade chispas en forma de corazón.



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Canva

Estilo paletas heladas. Uno de los aspectos más divertidos de los cake pops, es que se les puede dar casi cualquier forma para que queden llamativos. Usa moldes para hacer paletas heladas y rellénalos con la masa para pastel. Por último, decora con tus colores preferidos.



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Canva

Cake pops con forma de donas. Esta idea es muy similar a la que imita a los muffins, pero ahora está dedicada a las donas con chispas de colores. No pueden faltar las chispas como las rosquillas que siempre salen en las caricaturas.



7 diseños de cake pops igual de bonitos que los que hicieron en MasterChef 24/7|Freepik

Cake pops cubiertos de chispas de colores. El chiste de estos bocadillos es que se vean muy llamativos y nadie se pueda resistir a darles una mordida. Y una idea para decoración al estilo MasterChef 24/7 que no falla, es hacer toda la cobertura con pequeñas chispas de colores para que tengan mucho sabor.

