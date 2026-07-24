Titi Jaques, esposa de Pedro Prieto, comparte impactante VIDEO de la cicatriz que fue consecuencia de su cirugía ‘mommy makeover’: “Mi mordida de tiburón”

Pedro Prieto compartió a través de TikTok un video con su esposa Titi Jaques quien muestra la cicatriz que tiene en el cuerpo, misma que fue consecuencia de haberse sometido a la cirugía conocida como ‘mommy makeover’. Dicha cicatriz la tiene en la parte izquierda de su abdomen y mantiene un tamaño considerable, lo que ha llamado la atención de diversos internautas.

¿Qué dijo Titi Jaques sobre la cicatriz que tiene en el cuerpo?

A través de TikTok, la ex conductora de Venga La Alegría Fin de Semana, compartió detalles sobre la cicatriz que le dejó una cirugía. “Para los que son nuevos aquí les cuento que me operé, me hice el ‘mommy makeover’ y tuve una complicación, en mi cirugía y entonces varias cosas no quedaron en su lugar” fueron algunas de las palabras de la inluencer fitness y podcaster mexicana. La también esposa de Pedro Prieto mencionó que en redes sociales muchos usuarios le han señalado su cicatriz diciéndole “Titi quedaste mal” a lo que la creadora de contenido respondió que ella considera que no quedó mal, “El cincuenta por ciento de que una cirugía estética sea óptima o quede bien es el postoperatorio y eso yo no lo sabía”, fueron algunas de las palabras que la conductora e influencer expresó.

Además de esto, Titi dió a conocer que ha iniciado los tratamientos necesarios luego de su cirugía e incluso mencionó que “le están pegando la piel” y que le disminuirán la cicatriz. Por otro lado, dijo que hasta el momento solo llevaba dos sesiones y que iba a estar ocho meses en tratamiento. En dicho video, la pareja aprovechó para hacer comentarios sobre el aspecto de la cicatriz ya que mencionaron que es como “Una mordida de tiburón”.

¿Qué es el ‘mommy makeover’, cirugía que se realizó Titi Jaques?

El “mommy makeover” es un conjunto de cirugías estéticas que se realizan las mujeres que han sido madres. Estas ayudan a que las mujeres recuperen su confianza y seguridad en diversos temas como lo es incluso el sentirse bien con su cuerpo ya que luego de dar a luz y llevar un proceso de lactancia muchas mujeres suelen tener cambios físicos así como hormonales. Algunas de las cirugías plásticas que forman parte del “mommy makeover” son la abdominoplastia, la cirugía de senos y la liposucción aunque todo depende de cada paciente y necesidades ya que no todos los cuerpos son iguales ni sufren los mismos cambios.