Los envases de los shampoos, acondicionador y jabón suelen acomodarse dentro de la regadera, con el objetivo de que sea más práctico. Sin embargo, ello puede saturar el espacio de manera visual. Pero con estas 5 ideas puedes reemplazar la clásica colección por opciones que parecen de hotel, como el que está construido en una plaza de toros, cuyos precios son exclusivos.

En los últimos años, las tendencias de diseño de interiores han cambiado, por lo que ahora destacan las soluciones que se esconden o no están a la vista, pues así lo marcan los baños contemporáneos. Asimismo, en la cocina puedes reemplazar la clásica montaña de recipientes de plástico con estas 5 ideas que sí funcionan.

Las 5 ideas para reemplazar la colección de shampoos

1. Dispensadores fijados a la pared: En el recipiente se puede almacenar shampoo, acondicionador o jabón líquido. Las grandes cadenas hoteleras adoptaron este sistema para disminuir el uso de plásticos.

Cómo reemplazar la clásica colección de shampoos en la regadera con estas 5 ideas que parecen de hotel|IA

2. Nicho empotrado dentro de la regadera: El nicho también protege los envases de shampoos de golpes y mantiene una composición visual uniforme mediante azulejos del mismo acabado que el resto del muro.

3. Repisa flotante: Puede ser en acero inoxidable, aluminio o piedra. Este tipo de soporte mantiene los productos a una altura cómoda y libera el piso de la regadera, lo que facilita la limpieza diaria y evita que las botellas se acumulen en las esquinas.

4. Organizador de esquina: Las esquinas son uno de los espacios menos aprovechados del baño y pueden transformarse en un punto de almacenamiento. Este sistema es buena opción en regaderas pequeñas porque concentra todos los envases en un solo lugar.

5. Banca o asiento con compartimento integrado: Estos elementos cumplen una doble función: ofrecen comodidad en el baño y crean un espacio oculto para almacenar productos de uso frecuente. En hoteles y baños de estilo spa, este sistema ayuda a conservar una apariencia visualmente más limpia.