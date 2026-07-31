“Siento que ya no tengo ideas": Julio habla sobre su desempeño de esta semana en MasterChef 24/7

La competencia en MasterChef 24/7 ha alcanzado un alto nivel de exigencia; sin embargo, los cocineros han tenido un bajo desempeño desde que se definió el Top 12 de los mejores participantes del reality show y uno de los que habló sobre su rendimiento en esta última semana fue Julio, quien se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para compartir cómo se ha sentido.

Tras la gala de mandiles negros, en la cual Julio se quedó a un paso de subir al balcón, el participante compartió en su mensaje que sintió que no cocinó bien pese a haber pasado al segundo reto de la noche y que no ha dormido bien en esta semana, lo cual le ha traído dolores de cabeza.

Julio hizo énfasis en que si bien está en la recta final de la competencia culinaria, no deja de extrañar mucho a su novia. Además, recordó el ataque de ansiedad que sufrió en la pasada gala de beneficios y castigos, y compartió que siente que ya no tiene ideas pese a le va bien durante las galas.

Cabe recordar que Antrax fue el segundo cocinero en subir al balcón (después de Claudia) y que se disputó el lugar con Julio, ya que Lancer no había cumplido el reto, por lo que solamente le queda triunfar en la gala de salvación de este viernes para evitar el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al cocinero que subirá al balcón y se unirá a Claudia y Antrax como el nuevo participante salvado de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar en el siguiente enlace por el platillo que cocinará cada participante en la próxima gala de salvación.

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