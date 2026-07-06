El horóscopo semanal de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero, salud y la suerte del 6 al 10 de julio de 2026

Mhoni Vidente reveló su horóscopo semanal con predicciones que prometen transformar por completo las energías de los próximos días. Aunque la semana comienza de manera tranquila a partir de este 6 de julio, la astróloga asegura que todo cambiará desde el martes 7 gracias a la influencia del poderoso portal 7/7, una fecha que considera altamente cabalística y capaz de atraer riqueza, prosperidad y pensamientos positivos para varios signos del zodiaco. Según sus visiones, este portal energético abrirá caminos, impulsará cambios importantes y favorecerá nuevas oportunidades en el amor, el dinero y el trabajo. Estas son las predicciones para cada signo.

ARIES

La carta de El Emperador te invita a asumir el liderazgo de tu vida y tomar decisiones firmes para construir un futuro más estable. Durante esta semana, los temas relacionados con el patrimonio, los bienes materiales y la estabilidad financiera cobrarán especial relevancia. Si actúas con disciplina e inteligencia, podrías sentar las bases de una prosperidad duradera. En la salud, presta atención a molestias en la garganta y los pulmones, ya que podrían ser señales importantes de tu cuerpo. En el amor, evita que los celos interfieran en tus relaciones y no generes conflictos innecesarios. Números de la suerte: 09, 30 y 43.

TAURO

La energía de El Mago abre caminos que parecían cerrados y te recuerda que tienes el poder de transformar tu realidad. Es un excelente momento para poner orden en tus finanzas, liquidar deudas y planificar proyectos que impulsen tu crecimiento económico. El exceso de preocupaciones podría afectar tu bienestar emociona l, por lo que será importante controlar el estrés y las migrañas. En el amor, las cartas te aconsejan dejar de resistirte a los sentimientos y permitir que las personas correctas lleguen a tu vida. Números de la suerte: 01, 16 y 28.

GÉMINIS

La Rueda de la Fortuna anuncia movimiento, cambios y oportunidades inesperadas que podrían beneficiar tu desarrollo profesional. Será una semana intensa, con posibilidades de viajes, nuevos proyectos y situaciones que te obligarán a salir de la rutina. Cuida especialmente la espalda baja y los riñones. En el amor, el destino podría sorprenderte, pero antes deberás aprender a no perseguir a quien no demuestra interés. Lo que es para ti llegará sin esfuerzo. Números de la suerte: 20, 37 y 68.

CÁNCER

La carta de El Mundo señala cierres exitosos, logros importantes y la culminación de procesos que llevaban tiempo desarrollándose. Sin embargo, será fundamental mantener el control de tus gastos para evitar desequilibrios financieros. La salud requerirá atención en la tiroides y el sistema digestivo. En el amor, podrían llegar noticias capaces de transformar tu vida, desde un compromiso formal hasta la llegada inesperada de un embarazo. Números de la suerte: 18, 51 y 66.

LEO

El As de Oro te convierte en uno de los signos más favorecidos en cuestiones económicas durante esta semana. La energía de la prosperidad te acompañará en proyectos, acuerdos y decisiones importantes relacionadas con tu crecimiento financiero. El estrés y la ansiedad podrían afectar tu bienestar si no encuentras espacios para descansar. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer cuando menos lo esperes, por lo que deberás pensar cuidadosamente antes de reabrir heridas ya cerradas. Números de la suerte: 14, 38 y 72.

VIRGO

Aunque La Torre suele asociarse con cambios bruscos, en realidad llega para eliminar aquello que ya no tiene lugar en tu vida. Situaciones laborales, auditorías o nuevas oportunidades podrían alterar tu rutina, pero con el objetivo de acercarte a un mejor destino. Los nervios podrían manifestarse mediante dolores de cabeza o molestias visuales. En el amor, las cartas recomiendan aceptar los finales y permitir que nuevas experiencias lleguen a tu vida. Números de la suerte: 09, 14 y 47.

LIBRA

La influencia de El Ermitaño marca una semana de reflexión profunda y autoconocimiento. Aunque tendrás compromisos económicos importantes, también podrían llegar recompensas financieras que reconocerán tu esfuerzo reciente. Cuida tu sistema inmunológico y presta atención a tu salud dental. En el amor, es momento de cerrar definitivamente ciclos del pasado para permitir que nuevas oportunidades sentimentales encuentren espacio en tu vida. Números de la suerte: 22, 67 y 78.

ESCORPIÓN

Con El Carruaje guiando tu camino, las oportunidades laborales y los avances profesionales podrían llegar de manera inesperada. Es una semana para avanzar con confianza y demostrar todo tu potencial. La salud requerirá atención en la vesícula y los riñones. En el amor, evita los excesos emocionales y apuesta por relaciones maduras con posibilidades reales de futuro. Números de la suerte: 06, 29 y 31.

SAGITARIO

La carta de El Juicio anuncia revelaciones importantes y oportunidades que podrían impulsar tu crecimiento profesional. La influencia de Júpiter fortalece tu desarrollo y favorece proyectos que parecían detenidos. Presta atención a posibles molestias digestivas o inflamaciones estomacales. En el amor, el diálogo será tu mejor aliado para resolver diferencias y evitar conflictos innecesarios. Números de la suerte: 15, 17 y 21.

Lee el horóscopo de Sagitario, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(Gemini/Canva)

CAPRICORNIO

La energía de La Templanza te ayudará a recuperar el equilibrio en distintos aspectos de tu vida. Será una semana ideal para ahorrar, organizar tus finanzas y liberarte de compromisos económicos pendientes. Evita realizar esfuerzos físicos excesivos que puedan afectar tu espalda o cintura. En el amor, la honestidad será fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Números de la suerte: 06, 23 y 25.

ACUARIO

La aparición de El Loco marca el inicio de una etapa de renovación y nuevas oportunidades. Proyectos, negocios o propuestas inesperadas podrían abrir caminos importantes hacia la abundancia. Será recomendable prestar atención al equilibrio hormonal y realizar revisiones médicas preventivas. En el amor, las cartas te animan a soltar aquello que ya terminó para dar paso a experiencias más auténticas y enriquecedoras. Números de la suerte: 03, 07 y 10.

PISCIS

La poderosa energía de El Sol convierte a Piscis en uno de los signos más favorecidos de la semana. Las inversiones, negocios y decisiones relacionadas con el patrimonio tienen altas probabilidades de generar resultados positivos. El estrés acumulado podría manifestarse mediante migrañas o agotamiento mental, por lo que será importante encontrar momentos de descanso. En el amor, las cartas te recuerdan que es momento de priorizar tu bienestar y dejar atrás a quien no supo valorar lo que ofrecías. Números de la suerte: 05, 32 y 54.