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Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy miércoles 22 de abril

Conoce cuáles son los números mágicos de cada signo del zodíaco para su buena suerte en juegos de azar y lotería, así como el mensaje del Universo

Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy miércoles 22 de abril
Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy miércoles 22 de abril|Pexels: Black ice

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Hoy miércoles 22 de abril, la buena fortuna les sonríe a los signos del zodíaco con sus números de la suerte, para que puedan obtener premios en juegos de azar y lotería.

Además, te compartimos el mensaje que les manda el Universo y que les dará propósito durante esta jornada, basado en las alineaciones planetarias y en el horóscopo del día.

Los números de la suerte de tu signo zodiacal hoy 22 de abril

  • Aries

La suerte te acompaña en la resolución de conflictos rápidos y también podrás potenciar tu abundancia si usas tus habilidades.

Números de la suerte: 05, 14 y 23.

  • Tauro

Con el Sol en tu signo, brillas con luz propia. Es el día perfecto para comunicarte profundamente, con palabras tiernas y desde el corazón.

Números de la suerte: 02, 11 y 29.

  • Géminis

Podrás comenzar a valorar tus talentos personales más allá del dinero y sentirás la necesidad de elevar tus ingresos.

Números de la suerte: 05, 23 y 50.

  • Cáncer

La Luna en tu signo te reconforta a través del apoyo de amistades para encontrar la paz.

Números de la suerte: 07, 22 y 35.

  • Leo

Tu intuición está muy aguda hoy, debes confiar en tu poder interno.

Números de la suerte: 08, 19 y 25.

Los números mágicos que traerán buena fortuna a cada signo del zodíaco
Los números mágicos que traerán buena fortuna a cada signo del zodíaco|Pexels: Nacho Posse

  • Virgo

Los astros te piden que optimices tus recursos y dicen que tu capacidad de adaptación es tu mejor fortuna.

Números de la suerte: 02, 11 y 23.

  • Libra

Es momento de establecer límites claros en tu trabajo y proteger tu bienestar emocional.

Números de la suerte: 08, 19 y 40.

  • Escorpio

El Universo te pone frente al espejo y te pide enfrentar las preguntas incómodas.

Números de la suerte: 06, 14 y 29.

  • Sagitario

La Luna te pide mirar hacia adentro de ti y ayudarte a liberar cargas del pasado.

Números de la suerte: 01, 23 y 36.

Los números mágicos de cada signo les darán suerte en la lotería
Los números mágicos de cada signo les darán suerte en la lotería|Pexels: Rūdolfs Klintsons

  • Capricornio

Las relaciones son el foco, resuelve malentendidos escuchando con atención.

Números de la suerte: 11, 20 y 29.

  • Acuario

Podrías experimentar inestabilidad o roces en el trabajo.

Números de la suerte: 22, 26 y 49.

  • Piscis

Deja atrás lo que ya no tiene espacio en tu vida. Es momento de cerrar ciclos.

Números de la suerte: 19, 31 y 88.

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