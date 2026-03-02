El signo que PEOR la pasará este martes 3 de marzo por la Luna de Sangre, según el horóscopo

Este martes 3 de marzo se podrá ver la Luna de Sangre , un eclipse total que será visible desde México y que no volverá a repetirse hasta 2029. El fenómeno astrológico moverá energías para algunos signos, pero uno de ellos será el que peor la pasará: Virgo.

De acuerdo con las predicciones de MujerHoy, Virgo enfrenta la advertencia más intensa, irreversible y potencialmente incómoda en comparación con los demás. Pero, ¿por qué? Esto dicen las visiones.

VIRGO: este no es “un cambio más”. Este eclipse cae en tu signo y marca un cierre definitivo en tu identidad, en la forma en que te gestionas, te exiges y te defines frente al mundo. No se trata solo de trabajo, relaciones o dinero: se trata de ti. Habla de movimientos irreversibles. Si no sueltas voluntariamente lo que ya no funciona —esa autoexigencia feroz, esa obsesión por el control, esa necesidad de hacerlo todo perfecto para sentirte válido— la vida podría encargarse de eclipsar aquello que te bloquea.

Virgo tiene una advertencia del universo, según su horóscopo de hoy 3 de marzo.|(ESPECIAL/CANVA)

Las energías del eclipse “Luna de Sangre” también afectarán ligeramente a otros signos, como Sagitario, Acuario y Piscis , con temas relacionados a cierre profesional, recursos, intimidad y transformaciones profundas.

¿Y cuáles son los signos que tendrán bendiciones por la Luna de Sangre de marzo?

Por otro lado, los signos que tendrán buena suerte por la Luna de Sangre de marzo 2026 serán 3, según Vogue: PISCIS, GÉMINIS, VIRGO, pero solo si logran superar el reto del universo. Según MujerHoy, Tauro y Leo son aquellos que sí o sí se beneficiarán:

TAURO : este eclipse no te quita: te libera. Marca el final de una forma exigente de amar que ya no te hacía feliz. Aunque al inicio puedas sentir incertidumbre, lo que realmente ocurre es una limpieza emocional que abre espacio a vínculos más equilibrados.

: este eclipse no te quita: te libera. Marca el final de una forma exigente de amar que ya no te hacía feliz. Aunque al inicio puedas sentir incertidumbre, lo que realmente ocurre es una limpieza emocional que abre espacio a vínculos más equilibrados. LEO: este eclipse toca tus finanzas, pero lejos de ser negativo, es un cambio que te impulsa a reconocer tu verdadero valor. Se cae el miedo a la escasez y se abre una etapa donde tus talentos pueden convertirse en ingresos reales.

Durante la madrugada del 3 de marzo, un eclipse lunar total será visible en casi todo el continente americano. La totalidad comenzará a las 3:04 a. m. PST/6:04 a. m. EST; el eclipse no se podrá ver desde África o Europa.… pic.twitter.com/keg0YhGcPE — NASA en español (@NASA_es) February 26, 2026

¿Cómo hacer el ritual para la Luna de Sangre?

El ritual sencillo que puedes hacer durante el eclipse de Luna de Sangre es sobre meditar. Vogue recomienda detenerse en un espacio tranquilo, mantener la calma, hacer respiraciones y escribir una lista de cosas que todavía estás intentando controlar en tu vida. Luego, pregúntate si realmente es un deseo que te aportará algo, y si la respuesta es “NO”, entonces hay que tacharlo y deshazte de él.