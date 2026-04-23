Despídete de la funda del celular: esta es la alternativa más práctica

Sin dudas, la mayoría de los teléfonos utilizan fundas no solo para protección sino también por estética ya que podemos encontrar una gran cantidad de diseños interesantes.

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Con el avance de la tecnología, pues parece que las fundas están quedando en el olvido. Esto responde a la evolución de los smartphones, pero no es que las fundas desaparecerán, sino que de a poco los dispositivos se van fabricando más resistentes por lo que no necesitan accesorios adicionales.

Por otro lado, el mercado de los accesorios va avanzando por lo que los fabricantes, están utilizando protectores ultrafinos, cubiertas modulares o carcasas con funciones añadidas (batería extra, soporte integrado), que no comprometen la estética ni la comodidad del teléfono.

¿Cuáles son las alternativas a las fundas de celular?

Actualmente se están utilizando materiales como el Gorilla Glass o el Ceramic Shield en los teléfonos ya que permiten que las pantallas sean más resistentes y soporten caídas de hasta dos metros.

Por un lado, el Gorilla Glass es un cristal químicamente reforzado que tiene ligereza y alta dureza como así resistencia. Esto se debe a un intercambio iónico por el cual se reemplazan iones más pequeños del vidrio por otros más grandes en la superficie, generando una capa de compresión que evita la propagación de pequeñas grietas.

Luego tenemos el Ceramic Shield, que está presente en los últimos modelos de iPhone e incorpora nanocristales de cerámica dentro del vidrio. Aquí tenemos dureza combinado con transparencia, que hace que el objeto sea cuatro veces más resistente a las caídas.

Dada la incorporación de estos materiales, es que las fundas han quedado de lado como accesorio obligatorio para su cuidado. Actualmente los usuarios están prescindiendo de las tradicionales fundas.

Todo radica en la confianza de la robustez de la pantalla que es fundamental para la resistencia a los golpes cotidianos que pueden sufrir día a día.