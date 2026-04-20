Los 3 errores más comunes que bloquean las energías en el hogar

Muchos hogares no solo enfocan su diseño y decoración a favor de las nuevas tendencias, sino que se rigen por los preceptos de creencias como el Feng Shui. Esta hace hincapié en la armonía como paso previo a la llegada y flujo de energías positivas.

Noticias Oaxaca del 17 de abril 2026

El Feng Shui es una filosofía milenaria que desde el oriente ha logrado ganar adeptos a nivel mundial. La búsqueda de la armonía es el primer paso para alcanzar bienestar, prosperidad y abundancia, motivo por el cual sus consejos no son desoídos por sus seguidores.

El Feng Shui y las energías

Esta antigua creencia se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio, y eso es lo que tiene como objetivo lograr una influencia positiva sobre las personas que lo habitan. El principio fundamental del Feng Shui es la existencia del Qi (energía vital), cuyo flujo debe ser equilibrado y constante para evitar estancamientos que puedan afectar la salud, la prosperidad o las relaciones.

Es por eso que al organizar el mobiliario, elegir colores específicos e integrar elementos naturales, esta creencia invita a buscar que el entorno actúe como un imán de vibraciones benéficas. Por lo tanto, los espacios que habitamos dejan de ser simples estructuras para convertirse en espacios vibrantes que nutren nuestro bienestar emocional y espiritual.

Errores que bloquean energías

Es por todo lo señalado que los seguidores del Feng Shui se ajustan a los preceptos de esta creencia y busca, con sus consejos, atraer las energías positivas del universo y lograr que fluyan sin obstáculos en sus vidas.

En este marco, el Feng Shui advierte que cuando esta energía se estanca, puede generar una sensación de cansancio, estrés o falta de avance en los proyectos personales. Al respecto, pone el foco en los 3 errores más comunes que suelen bloquear las energías en casa:

El desorden y la acumulación (Clutter): Este es el bloqueo número uno. Para el Feng Shui, el desorden físico representa obstáculos mentales y emocionales. Las cosas que ya no usas, las cajas acumuladas o los papeles viejos impiden que la energía nueva entre a tu vida.



Zonas críticas: Debajo de la cama (debe estar despejado para un buen descanso) y detrás de las puertas (si no abren completamente, bloqueas las oportunidades).

La solución: Aplica la regla de "dejar ir". Deshazte de lo roto o lo que no has usado en un año para permitir que el Chi circule.

Espejos mal ubicados: Los espejos son herramientas poderosas porque "empujan" o duplican la energía, pero si se colocan de forma incorrecta, pueden ser contraproducentes.



El error fatal: Colocar un espejo frente a la puerta principal. Al abrir la puerta, la energía que intenta entrar rebota inmediatamente hacia afuera antes de circular por el resto de la casa.

La solución: Mueve el espejo a una pared lateral o asegúrate de que refleje algo agradable, como una planta sana o una obra de arte, para "duplicar" esa belleza.

Fugas de energía en baños y cocinas: En el Feng Shui, el agua simboliza el flujo del dinero y la abundancia. Si el agua se va sin control, simbólicamente también se va tu prosperidad.

