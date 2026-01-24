Escalofriante predicción de Mhoni Vidente: anuncia un terremoto en México para febrero

Este año 2026 comenzó demasiado fuerte para los mexicanos ya que a los 24 días de que comenzará un nuevo año, se registraron muertes en el medio del espectáculo, fuertes movimientos políticos, pero los sismos también fueron protagonistas.

Mhoni Vidente ya había advertido que este sería un año de movimiento sísmico y ahora la pitonisa ha revelado una nueva predicción en la que asegura que se viene un terremoto en el mes de febrero.

¿Qué dijo la predicción de Mhoni Vidente?

Por medio de las redes sociales es que Mhoni Vidente manifestó que seguirá temblando en México pero será un fuerte movimiento telúrico. El mismo será en el mes de febrero.

Las alertas sísmicas comenzarán a sonar ya que será uno de los sismos más fuertes del año. En su programa la pitonisa dijo lo siguiente:

“Uno de los sismos más fuertes va a ser en febrero que yo lo calculo que va a ser el día…lo visualizo el día 7, 11 o el día 21 de febrero que es cuando va a tener México uno de los sismos más fuertes de 7.7 o 7.1, que va a seguir temblando aquí, que hay mucho enjambre sísmico, es un año sísmico, pero no tan fuertes como el de este año y tan constantes”.

Esto no fue todo ya que también Colombia se verá afectado por los sismos. Ante esta situación es que es importante que la población mexicana como la colombiana tome los recaudos necesarios.

No se esperan grandes daños.

¿Cuáles serán las consecuencias del terremoto?

La predicción de Mhoni Vidente manifiesta que será muy común escuchar las alertas sísmicas tanto en las calles como en los celulares, en estas fechas marcadas.

En cuanto a los daños que pueden ocasionar los sismos pues no serán considerables, según su visión. Será más el susto que los daños y no habrá consecuencias que lamentar.

