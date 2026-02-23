Estos 4 signos son los que peor la pasarán en la última semana de febrero, según el horóscopo chino

La última semana de febrero no solo marca una etapa de transición en el horóscopo chino por el Año Nuevo 2026 , sino que también trae una fuerte advertencia para cuatro signos animales que podría cumplirse en los próximos días.

De acuerdo con el horóscopo chino difundido por la especialista Susy Forte en La Nación, el Búfalo, el Tigre, la Cabra y el Cerdo deben cuidarse las espaldas ante visiones preocupantes que los acechan.

BÚFALO : Será uno de los signos con mayor presión emocional. Aunque el dinero fluye y algunos trámites se resuelven, en el amor habrá exigencias para formalizar o definir una relación. Esa sensación de tener que tomar decisiones importantes puede generar estrés interno . Además, el mensaje de “superar resistencias internas” indica que el verdadero reto no es externo, sino emocional. Vivirá una semana de confrontación consigo mismo, especialmente en el terreno sentimental .

: Será uno de los signos con mayor presión emocional. Aunque el dinero fluye y algunos trámites se resuelven, en el amor habrá exigencias para formalizar o definir una relación. . Además, el mensaje de “superar resistencias internas” indica que el verdadero reto no es externo, sino emocional. . TIGRE : Tendrá retos laborales claros. Aunque posee las herramientas para resolverlos, dependerá de su comunicación y disciplina. Además, deberá ordenar su rutina y priorizar su salud, lo que indica desgaste previo o acumulación de estrés. Será una semana demandante en trabajo y organización personal. Si no se enfoca, podría sentirse abrumado.

: Tendrá retos laborales claros. Aunque posee las herramientas para resolverlos, dependerá de su comunicación y disciplina. Además, deberá ordenar su rutina y priorizar su salud, lo que indica desgaste previo o acumulación de estrés. Será una semana demandante en trabajo y organización personal. CABRA : Este signo entra en una etapa de prudencia y freno. No es momento de iniciar proyectos nuevos, lo que puede generar frustración si venía con impulso. La semana será más introspectiva que expansiva. Tendrá que contenerse y reflexionar en lugar de avanzar. No es negativa, pero sí más lenta y mental.

: Este signo entra en una etapa de prudencia y freno. No es momento de iniciar proyectos nuevos, lo que puede generar frustración si venía con impulso. Tendrá que contenerse y reflexionar en lugar de avanzar. No es negativa, pero sí más lenta y mental. CERDO: Aunque hay buenas ideas y protección energética, se advierte cuidado con contratos o acuerdos poco claros. Esto señala posibles confusiones o engaños si no actúa con prudencia. Enfrentará situaciones poco transparentes en lo laboral o económico.

Los 4 animales del horóscopo negro que tienen una señal de advertencia esta semana.|(ESPECIAL/Grok AI)

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino que se salvaron de la mala suerte?