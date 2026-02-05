Horóscopo Chino: estos 5 signos tendrán suerte en el amor en 2026, año del Caballo de Fuego

El horóscopo chino del mes de febrero está inclinado a la fuerza de la transición hacia el Caballo de Fuego , que será el animal que regirá el 2026 en China y que traerá cambios inesperados. En ese sentido, hay 5 signos que se beneficiarán en el amor este 14 de febrero y tendrán toda la suerte para cautivar a sus amados.

De acuerdo con la astrología oriental, las llamas del Caballo así como su energía impulsiva, atraen el romance puro y sin control. También el Cerdo, el Perro, el Gallo y el Mono atraerán las energías del romance a través de las siguientes predicciones:

CABALLO : al ser el animal más poderoso del mes, su fuerza está en su máximo esplendor, incluyendo el coqueteo, el romance y la pasión desenfrenada. Se visualizan decisiones amorosas importantes en este mes.

: al ser el animal más poderoso del mes, su fuerza está en su máximo esplendor, incluyendo Se visualizan decisiones amorosas importantes en este mes. CERDO : está destinado a tener un romance delicado y dulce en febrero. Entra en una fase romántica, llena de sensibilidad y generosidad , atrayendo relaciones sinceras y duraderas.

: está destinado a tener un romance delicado y dulce en febrero. Entra en una fase romántica, , atrayendo relaciones sinceras y duraderas. PERRO : se ha convertido en el apoyo emocional de muchas personas, y ahora es tiempo de que también reciba afecto. Tendrá relaciones con mucho afecto mutuo, confianza y seguridad .

: se ha convertido en el apoyo emocional de muchas personas, y ahora es tiempo de que también reciba afecto. . GALLO : la era de la confusión terminó y ahora está preparado para un nuevo ciclo en donde entenderá que merece lo que da y automáticamente atraerás personas como tú.

: la era de la confusión terminó y ahora está preparado para un nuevo ciclo en donde entenderá que merece lo que da y automáticamente MONO: tendrás a personas que te aman a tu alrededor, con emociones explosivas, coqueteos intensos e ideas espontáneas.

Estos son los animale que tendrán suerte en el amor, según el horóscopo chino de febrero.|Grok Ai

¿Cómo será el amor en el Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego?

Para el año 2026, las energías del amor seguirán en algunos de los signos animales, mientras que en otros se irá desapareciendo gradualmente. Según el horóscopo chino, estos serán quienes perdurarán en el romance más allá del mes de febrero: