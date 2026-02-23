Horóscopo chino: las impactantes predicciones para cada signo animal para la semana del 23 al 28 de febrero

El horóscopo chino reveló las predicciones que se podrían cumplir en la última semana de febrero, del lunes 23 al sábado 28, que se da aún durante la transición del Año Nuevo Chino 2026, con el Caballo de Fuego dominando las energías.

De acuerdo con la astróloga Susy Forte, la tendencia está inclinada hacia los cambios y cada signo se enfrenta a sus propios retos , según comentó a La Nación. Estas fueron las predicciones de cada animal.

RATA

La última semana de febrero será clave para resolver temas familiares pendientes. Se abre la puerta a conversaciones que traerán armonía al hogar y una nueva dinámica en la convivencia. En lo social, se amplían los círculos y se fortalecen amistades. Será un cierre de mes activo, con entusiasmo renovado y desafíos que despertarán tu pasión. Recibirás una noticia positiva que mejora tu estado de ánimo y te impulsa a iniciar algo nuevo.

BÚFALO

El cierre de febrero favorece lo económico: trámites, pagos o créditos pueden resolverse con éxito. Algunos proyectos avanzan, aunque otros necesitarán ajustes antes de despegar. En el amor, sentirás presión para formalizar o definir una relación. Aprenderás a superar resistencias internas; será la clave para avanzar.

Conoce tu signo animal del horóscopo chino 2026.|(ESPECIAL/Grok AI)

TIGRE

Semana de enfoque y organización. Habrá retos laborales, pero tendrás herramientas para resolverlos si mejoras la comunicación. Es momento de ordenar tu rutina, priorizar salud y disciplina. Darás pasos firmes hacia metas que parecían imposibles.

GATO

Días de introspección y autovaloración. Se activa el sector económico, pero desde una visión más consciente: calidad antes que cantidad. Buen momento para decisiones alineadas con tu autenticidad. Cuando reconozcas tu valor, atraerás mejores oportunidades.

DRAGÓN

La energía se enfoca en concretar lo pendiente antes de iniciar algo nuevo. Actitud reflexiva y estratégica. Buen momento para fortalecer la vida social y abrir la puerta al romance. Hay nuevas ideas con potencial de crecimiento a largo plazo.

SERPIENTE

Tu intuición estará en su punto más alto. La semana invita a escuchar tu voz interior y transformar emociones intensas en decisiones acertadas. En el amor, habrá mayor apertura y entrega. Estás en una etapa de desarrollo creativo y conexión profunda con tus deseos.

CABALLO

Buen cierre de mes en lo laboral y económico. Personas cercanas te orientarán en decisiones importantes. Es momento de atender tu salud y equilibrar hábitos. Hay propuestas que despiertan energía y motivación.

CABRA

Semana de reflexión y prudencia. No conviene iniciar proyectos nuevos; mejor planificar con calma. Buen momento para estudios, viajes o exámenes. En el amor, intensidad y buenos momentos. La introspección será tu mejor aliada.

MONO

Tiempo de consolidar proyectos y resolver pendientes del pasado. Evita promesas poco claras. La vida familiar demandará atención, pero traerá un giro favorable en lo sentimental. Vendrá una ayuda inesperada que destraba una situación delicada.

GALLO

Progreso profesional y posible reconocimiento por esfuerzos previos. Semana ideal para ordenar finanzas y planear mejoras en el hogar. Noticias positivas relacionadas con hijos o familia. Habrá emociones intensas acompañadas de logros concretos.

PERRO

La suerte acompaña en forma de premios o reconocimientos. Buen momento laboral y etapa de depuración física y emocional. En el amor, cambios que fortalecen el vínculo a largo plazo. Evita sobrecargarte; delegar también es avanzar.

CERDO

Mayor seguridad y ganas de salir de la zona de confort. Buenas ideas laborales, pero cuidado con contratos o acuerdos poco claros. La vida social y sentimental toma protagonismo. Hay protección y bienestar si actúas con prudencia.