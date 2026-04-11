Estos son los 4 signos de zodiaco que tendrán suerte en el amor para la tercera semana de abril 2026

La llegada de abril ha sentado muy bien para algunos signos del zodiaco, sobre todo en cuestiones del amor, pues actualmente la Luna se encuentra en Sagitario, lo que aporta una energía de fuego y expansión; la cual al estar en fase Gibosa Menguante puede ser un momento ideal para compartir aprendizajes y finalizas con tareas pasada la intensidad de los días anteriores.

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Es importante que sepas que cada signo tiene un momento determinado donde es un poco más probable que se presente a ciertos escenarios, por lo que los temas del amor podrían hacerse presentes con mayor intensidad en estos días gracias a demás eventos astronómicos que hacen que la energía fluya distinto en estos días.

¿Qué signos del zodiaco tendrán suerte en el amor estos días?

La tercera semana de abril, la cuál destaca desde este fin de semana, será especial por la energía apasionada y transformadora, donde Aries, Tauro, Leo y Sagitario se verán más afortunados en el amor, pues llegarán oportunidades de iniciar romances o profundizar vínculos debido a la estancia de Marte en Aries y la estabilidad de Venus.

