Estos son los 4 signos de zodiaco que tendrán suerte en el amor para la tercera semana de abril 2026
El amor está en el aire... Estos son los signos zodiacales que tendrá buena suerte en el amor los siguientes días:
La llegada de abril ha sentado muy bien para algunos signos del zodiaco, sobre todo en cuestiones del amor, pues actualmente la Luna se encuentra en Sagitario, lo que aporta una energía de fuego y expansión; la cual al estar en fase Gibosa Menguante puede ser un momento ideal para compartir aprendizajes y finalizas con tareas pasada la intensidad de los días anteriores.
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Es importante que sepas que cada signo tiene un momento determinado donde es un poco más probable que se presente a ciertos escenarios, por lo que los temas del amor podrían hacerse presentes con mayor intensidad en estos días gracias a demás eventos astronómicos que hacen que la energía fluya distinto en estos días.
¿Qué signos del zodiaco tendrán suerte en el amor estos días?
La tercera semana de abril, la cuál destaca desde este fin de semana, será especial por la energía apasionada y transformadora, donde Aries, Tauro, Leo y Sagitario se verán más afortunados en el amor, pues llegarán oportunidades de iniciar romances o profundizar vínculos debido a la estancia de Marte en Aries y la estabilidad de Venus.
- Aries: Este signo está en su temporada y con Marte en sí mismo, por lo que podría experimentar impulsos de magnetismo y coraje que atraerá nuevas energías relacionadas al amor, mismas que también podrían fortalecer a la pareja.
- Tauro: Con Venus en tu propio signo gran parte del mes, podrías disfrutar de una etapa sensual y equilibrada, la cuál es ideal para iniciar relaciones duraderas y sobre todo estables.
- Leo: Podrías vivir momentos intensos y profundos donde tu crisma se destacará en el inicio de un romance bastante significativo que pondrá a prueba tu rutina habitual.
- Sagitario: En estos días podrías vivir de grandes impulsos románticos llenos de pasión, mismos que serán alimentados por la energía de fuego que llama a una aventura amorosa y trascendental.