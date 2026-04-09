Los signos más afectados del 9 al 15 de abril por la alineación entre el Sol y Júpiter

La segunda semana de abril de 2026 llega con un clima astrológico desafiante debido a la cuadratura entre el Sol en Aries y Júpiter en Cáncer, activa entre el 9 y el 15 de abril. Esta alineación de tensión pone a prueba a varios signos en la forma en que se toman decisiones y se regulan los impulsos.

En astrología, cuando dos planetas se encuentran en cuadratura (a 90 grados), se genera un conflicto energético que obliga a ajustar el rumbo. En este caso, la fuerza impulsiva del Sol en Aries choca con la expansión emocional de Júpiter en Cáncer, lo que puede traducirse en excesos, desbordes o situaciones que requieren mayor conciencia. Algunos signos sentirán esta influencia con mayor intensidad.

Los signos más afectados en abril 2026 por la alineación en cuadratura entre el Sol en Aries y Júpiter en Cáncer

Aries : la tensión recae directamente sobre ti. Podrías actuar de forma impulsiva y enfrentar consecuencias que te obliguen a replantear decisiones.

: la tensión recae directamente sobre ti. Podrías actuar de forma impulsiva y enfrentar consecuencias que te obliguen a replantear decisiones. Tauro : el desafío será interno. Situaciones del pasado o emociones no resueltas pueden generar incomodidad o confusión.

: el desafío será interno. Situaciones del pasado o emociones no resueltas pueden generar incomodidad o confusión. Cáncer : con Júpiter en tu signo, todo se amplifica. El reto estará en no exagerar reacciones ni tomar decisiones desde lo emocional.

: con Júpiter en tu signo, todo se amplifica. El reto estará en no exagerar reacciones ni tomar decisiones desde lo emocional. Leo : podrías sentirte exigido a tomar una postura. La tensión puede aparecer en proyectos o decisiones importantes.

: podrías sentirte exigido a tomar una postura. La tensión puede aparecer en proyectos o decisiones importantes. Libra : se activan conflictos en vínculos. El desafío será encontrar equilibrio entre lo que quieres y lo que el otro necesita.

: se activan conflictos en vínculos. El desafío será encontrar equilibrio entre lo que quieres y lo que el otro necesita. Capricornio: el foco estará en el hogar o la vida personal. Podrías enfrentar tensiones que requieran paciencia y madurez.

Cuadratura entre el Sol en Aries y Júpiter en Cáncer: ¿Cuál es la energía disponible de abril 2026?

Según la astrología, la cuadratura entre el Sol en Aries y Júpiter en Cáncer es un aspecto de 90 grados que representa tensión, desafíos y ajuste. Durante el período del 9 al 15 de abril de 2026, esta alineación pone en evidencia desequilibrios de todo tipo.

El Sol en Aries impulsa a actuar rápidamente, a tomar la iniciativa y avanzar sin dudar, mientras que Júpiter en Cáncer amplifica las emociones, la necesidad de protección y la conexión con lo afectivo. Esta combinación puede generar conflictos entre lo que se quiere hacer y lo que se siente.

La energía disponible durante estos días puede manifestarse como exceso de confianza, reacciones exageradas o decisiones apresuradas. Sin embargo, también ofrece una oportunidad de crecimiento: aprender a equilibrar el impulso con la razón.

Este aspecto desafiante invita a frenar, reflexionar y actuar con mayor conciencia. Si se logra integrar ambas energías, es posible transformar la tensión en evolución personal, tomando decisiones más maduras y alineadas con el bienestar a largo plazo.