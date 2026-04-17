Los rituales más efectivos para realizar durante la Luna nueva de hoy viernes 17 de abril

Este viernes 17 de abril, el cielo nos regalará un nuevo motivo para dirigir nuestras miradas hacia su inmensidad. Esto se debe a que podremos ser testigos de la Luna nueva, un evento astronómico que, además de ser un espectáculo para nuestros ojos, es considerado de energías positivas por muchas creencias.

Noticias San Luis Potosí del 16 de abril 2026

En el ámbito de la Astrología, la Luna nueva de este viernes se producirá en Aries por lo que trae una energía dominante de iniciación, coraje y renovación absoluta. Por otro lado, el Feng Shui la analiza como una ocasión especial para realizar rituales que beneficien el flujo de energías en nuestra vida.

El Feng Shui y los rituales

Teniendo en cuenta lo señalado, hay que remarcar que el Feng Shui se basa en la armonización de la energía vital (Chi) a través de la disposición consciente de los objetos y el uso de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua). Su objetivo es equilibrar las fuerzas opuestas del Yin y el Yang para mejorar la salud, la prosperidad y las relaciones.

En este marco, esta filosofía oriental auspicia el empleo de rituales porque considera que actúan como un puente simbólico que ayuda a activar curas energéticas y manifestar intenciones claras. Los rituales, según el Feng Shui, refuerzan la conexión emocional con el entorno, permitiendo que la persona tome un rol activo en la creación de una atmósfera de abundancia y bienestar.

Rituales para la Luna nueva

Llegó el día en que el cielo nos mostrará a la Luna nueva y es por eso que los seguidores del Feng Shui y otras creencias querrán que sus energías los beneficien. Es por eso que esta filosofía oriental comparte cuáles son los mejores rituales para llevar a cabo ante este especial evento astronómico.

Purificación del hogar (Renovación energética): Según los preceptos del Feng Shui, nuestro entorno es el espejo de nuestras emociones y pensamientos. Aprovechar la fase de Luna nueva para una limpieza profunda permite resetear la energía del hogar.



Ventilación y sahumado: El primer paso es abrir ventanas para que el aire se renueve por completo. Para profundizar la limpieza, se sugiere utilizar humo de sándalo o ruda en cada rincón, una técnica milenaria para transmutar las densidades energéticas acumuladas.

El filtro de sal: Un método efectivo de protección consiste en ubicar un recipiente con agua y un puñado de sal marina cerca del acceso principal. La sal tiene la propiedad de absorber y neutralizar cualquier frecuencia baja. Tras 24 horas, desechá el líquido lejos de la entrada para simbolizar la liberación definitiva de antiguos obstáculos.

Activación de la prosperidad y el éxito: La Luna nueva es el momento ideal para sembrar intenciones relacionadas con el crecimiento laboral y la estabilidad financiera. Los elementos naturales son aliados clave en este proceso.

