FOTOS: ¿Eres tan frío como un Capricornio?

Los nacidos a principios y finales de año se les considera como personas con poco tacto, ¿por qué será?

Los Capricornio son personas que, en general, se les considera fríos, distantes o con poco tacto. Esta conducta no refleja el tipo de personas que son en todos los casos. Ellos enfocan mayormente los esfuerzos cotidianos en cumplir sus metas en los distintos ámbitos de la vida. A veces, es tanto el deseo por cumplir de un Capricornio, que dejan de lado el poder ser más abiertos con la gente.

Te puede interesar: FOTOS: ¡Los signos zodiacales de fuego y sus besos!

¿Te identificas con un Capricornio? El asumir que todos los nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero se comportan de este manera sería exagerado. Aunado a ello, es posible que otros signos zodiacales puedan compartir algunas de las características mencionadas. No todos los Capricornio se comportan de dicha manera, pero hay rasgos que la mayoría de ellos sí comparten.

El enfoque trabajador que desarrollan comúnmente, no sólo puede alejar a algunas personas, sino que evita que otras habilidades para comunicarse con los demás no se trabajen. No es que se trate de gente fría y sin corazón; la mayoría son muy tímidos. Esta timidez puede llegar a ser malinterpretada por algunos individuos, no obstante, si le desagradas a un Capricornio, no tardará en hacértelo saber, así que ten cuidado.

Te puede interesar: FOTOS: ¡Conoce las características reales de los Leo!

Curiosamente, el ser queridos es un factor que importa en los Capricornio. Todo ese enfoque y falta de tacto que algunos pueden llegar a tener se contradice en su interior. Son gente que, detrás de ese muro de piedra, demuestran ternura, lealtad y hasta pueden llegar a ser melosos. Cuando les llega el amor dejan atrás muchas actitudes, cambiando por completo. Si conoces a uno, no duse que se se enamorá, cambiará, ¿crees que valga la pena?