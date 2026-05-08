Mhoni Vidente da impactante predicción sobre el Hantavirus

El Hantavirus está causando mucha preocupación a nivel mundial por lo que Mhoni Vidente ha salido a hablar sobre el tema en las redes sociales tras el conocido caso del crucero con pasajeros infectado.

Ante esta ola de incertidumbre es que la astróloga ha manifestado que estos casos no van a derivar en una pandemia mundial, pero si puede ser una señal de que ocurrirán eventos graves en el futuro.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Hantavirus?

Mhoni Vidente ha manifestado que el virus que está circulando en el crucero internacional no va a tener un impacto mundial como si lo tuvo el COVID-19. Sin embargo, esto sería una señal de que en el futuro surgirá una enfermedad más peligrosa y letal.

Además, manifestó que este brote se relaciona con roedores y el posible contagio entre personas. Aunque el caso es preocupante la situación va a ser controlada antes de expandirse a gran escala y desatar una emergencia sanitaria.

De acuerdo con las predicciones del Mhoni Vidente, las autoridades van a buscar contener y ocultar el problema, pero lo van a reactivar en el año 2027 por medio de otro virus que será más contagioso y letal.

🦠 #Hantavirus en México



Estudios revelan la presencia de roedores portadores en distintos estados del país y detallan las especies identificadas.



Expertos advierten que este virus, aunque poco común, representa un riesgo sanitario por su transmisión a través de fluidos de… pic.twitter.com/82AiQSWtIN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

“Esto viene siendo como un experimento (...) lo van a controlar, esconderlo para reactivarlo en el 2027 con otro tipo de virus que es 40% más letal y 70% más contagioso”, declaró Mhoni Vidente.

La alerta comenzó cuando una persona de 72 años murió en un crucero turístico que había recorrido más de 10 países. Luego de esto es que se comenzaron a detectar nuevos casos relacionados con el virus.

Por otro lado, la astróloga manifestó que hay una energía pesada en el mundo por lo que dio a entender que hay grupos de poder que están utilizando el miedo colectivo para influir sobre la población mundial.

