Horóscopo de HOY lunes 16 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 16 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 16 de febrero de 2026

Hoy, miércoles 16 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a renovar hábitos y a escuchar más las señales de tu cuerpo. En vínculos y asuntos materiales, la Luna Nueva en Acuario te abre a decisiones distintas que pueden traer cambios positivos.

Tauro : la jornada favorece el descanso mental y la búsqueda de mayor equilibrio interno. Es un buen momento para consolidar acuerdos con mayor seguridad.

Géminis : el clima astral te invita a bajar la dispersión y a enfocarte en lo que te aporta estabilidad. En el plano afectivo, la Luna Nueva en Acuario estimula propuestas inesperadas y conversaciones reveladoras.

Cáncer : el día promueve procesos de sanación emocional y mayor conexión con tus necesidades reales. en vínculos y recursos, conviene actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas.

Leo : la energía disponible sugiere cuidar tus niveles de vitalidad y no exigirte más de la cuenta. En el plano sentimental, la Luna Nueva en Acuario puede generar giros que te lleven a replantear prioridades.

Virgo : la jornada es ideal para reorganizar rutinas y mejorar tu calidad de vida. Puedes tomar decisiones prácticas que te aporten tranquilidad.

Libra : el día te impulsa a buscar armonía entre lo que sientes y lo que haces. La Luna Nueva en Acuario favorece encuentros inspiradores y nuevas oportunidades.

Escorpio : la energía invita a soltar tensiones internas y a cerrar etapas que ya no te aportan. Es un buen momento para replantearte objetivos con mayor claridad.

Sagitario : el clima astral favorece actividades que te conecten con el disfrute y la expansión personal. En el plano financiero, la Luna Nueva en Acuario te anima a explorar caminos distintos.

Capricornio : la jornada aporta estabilidad interna y mayor sensación de control sobre tus decisiones. En vínculos, se fortalecenlso compromisos a largo plazo.

Acuario : el día marca un nuevo comienzo personal que impacta directamente en tu manera de relacionarte contigo mismo. La Luna Nueva en Acuario te coloca frente a elecciones clave para tu futuro.

Piscis: la energía favorece la introspección y el contacto con tu mundo interior. Conviene actuar con realismo y evitar idealizar situaciones.

