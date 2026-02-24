Horóscopo chino: 5 signos que serán bendecidos por el universo con dinero y abundancia en marzo

El horóscopo chino tiene preparada una serie de predicciones para algunos signos que buscan el dinero y la abundancia. De acuerdo con los pronósticos para el mes de marzo de 2026, 5 de los signos animales serán bendecidos por el universo.

Según esta creencia oriental, serán el Dragón, el Mono, el Caballo, el Cerdo y la Rata son aquellos que, de alguna manera, lograrán conseguir recursos materiales y dinero para prosperar a lo largo del mes. Estas fueron las predicciones difundidas por Minuto NQN:

DRAGÓN : Tendrá prosperidad y reconocimiento. El universo le sonríe. Marzo activa su ambición natural y su poder personal, lo que se traduce en oportunidades laborales, ascensos, nuevos proyectos y mejoras económicas. Puede pedir un aumento de sueldo, lanzar un proyecto personal o invertir en algo que venía postergando.

: Tendrá prosperidad y reconocimiento. El universo le sonríe. Marzo activa su ambición natural y su poder personal, lo que se traduce en oportunidades laborales, ascensos, nuevos proyectos y mejoras económicas. Puede pedir un aumento de sueldo, lanzar un proyecto personal o invertir en algo que venía postergando. MONO : Tendrá un golpe de suerte inesperado. Será uno de los favoritos del universo en marzo. Su inteligencia y capacidad de adaptación harán que detecte oportunidades donde otros no ven nada. Podría llegarle una propuesta laboral sorpresa, un negocio que empieza a rendir frutos y un ingreso extra que no tenía contemplado.

: Tendrá un golpe de suerte inesperado. Será uno de los favoritos del universo en marzo. Su inteligencia y capacidad de adaptación harán que detecte oportunidades donde otros no ven nada. Podría llegarle una propuesta laboral sorpresa, un negocio que empieza a rendir frutos y un ingreso extra que no tenía contemplado. CABALLO : Es un mes de expansión que se traduce en ganancias. El dinero llegará a través del movimiento. Viajes, cambios de trabajo, nuevas alianzas o decisiones arriesgadas pueden abrir puertas económicas importantes. Pero debe salir de su zona de confort, atreverse a cambiar de estrategia y apostar por algo diferente.

: Es un mes de expansión que se traduce en ganancias. El dinero llegará a través del movimiento. Viajes, cambios de trabajo, nuevas alianzas o decisiones arriesgadas pueden abrir puertas económicas importantes. Pero debe salir de su zona de confort, atreverse a cambiar de estrategia y apostar por algo diferente. CERDO : Tendrá recompensas después del esfuerzo. Marzo es un mes de abundancia, pero no será un golpe repentino, sino una mejora sostenida que dará tranquilidad. Entra en una etapa más ligera y, con ella, llegan recompensas materiale s . Marzo puede traer estabilidad financiera, pagos pendientes o acuerdos favorables.

: Tendrá recompensas después del esfuerzo. Marzo es un mes de abundancia, pero no será un golpe repentino, sino una mejora sostenida que dará tranquilidad. Entra en una etapa más ligera y, con ella, llegan recompensas materiale . Marzo puede traer estabilidad financiera, pagos pendientes o acuerdos favorables. RATA: Su inteligencia le hará ganar dinero. No depende solo de la suerte, sino de su visión estratégica. Marzo abre una ventana ideal para invertir, negociar o iniciar algo nuevo. Analiza bien cada movimiento, aprovecha contactos y toma decisiones calculadas.

Estos son los animales más afortunados del horóscopo chino en marzo del 2026.|Grok AI

El ritual del Feng Shui para atraer la abundancia a la casa

Si bien la abundancia se presentará como una oportunidad para quienes estén listos para cruzar la puerta, hay formas de atraer esta energía, según la creencia del Feng Shui. Por eso, puedes hacer un ritual sencillo en casa, según Architectural Digest: