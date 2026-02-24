Los signos que deberían comprar un boleto de lotería en México porque podrían ganar en marzo

El mes de febrero está por terminar y algunos signos atraviesan una etapa de transición para mejorar sus energías, especialmente en temas de dinero. Por eso, en marzo podrían atraer abundancia con golpes de suerte capaces de darles lo necesario para llevarse un premio de la lotería.

De acuerdo con la astrología, marzo estará marcado por movimientos de expansión, intuición y cierre de ciclos financieros, lo que favorece la atracción económica. Sin embargo, esta energía será más fuerte solo para cuatro signos del Zodiaco :

SAGITARIO : Marzo activa tu zona de expansión y fortuna natural. Sagitario está regido por Júpiter, planeta asociado con la abundancia y los golpes de suerte inesperados. En 2026, la vibración numérica del año favorece los movimientos arriesgados pero estratégicos, y Sagitario es experto en eso.

LEO : Marzo ilumina el área del reconocimiento y el brillo personal de Leo. Cuando este signo está en buena racha, el universo suele responderle en grande. Hay energía magnética alta, positividad a la hora de arriesgarse y la posibilidad de un golpe de suerte en su cumpleaños.

PISCIS : Marzo es temporada de Piscis, y eso amplifica su intuición. Este signo no gana por estrategia, sino por corazonadas. Tiene sensibilidad energética muy elevada, sueños premonitorios y números que aparecen repetidamente.

TAURO: No suele ser impulsivo, pero marzo de 2026 activa su zona de recursos compartidos y dinero inesperado. Tendrá energía estable que favorece premios materiales, un buen momento para inversiones pequeñas con posible retorno grande y una influencia planetaria que premia la paciencia.

Algunos signos tienen suerte en la lotería y el dinero.|ESPECIAL/Canva

Por el contrario, los signos de Cáncer, Virgo y Capricornio deben evitar arriesgarse en juegos de azar en marzo de 2026, debido a que se encuentran luchando con inestabilidad emocional, excesos de análisis y bloqueos, o tienen la energía enfocada más en el trabajo.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre las predicciones de la Era de Piscis 2026

La temporada de Piscis comenzó el 21 de febrero y terminará el 20 de marzo, marcada por ser un periodo para el crecimiento espiritual, la sanación y la reflexión emocional.

Según explicó Mhoni Vidente, las siguientes semanas son para no mirar atrás y visualizar el futuro, atraídos por la energía de la Luna de Sangre que ocurriría el 3 de marzo. Asimismo, podría haber guerras que comenzarían en la Cuaresma, y que durarían entre 7 y 13 días.