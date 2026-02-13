Horóscopo chino: impactantes predicciones para cada signo antes de la era del Caballo de Fuego

El horóscopo chino reveló las impactantes predicciones para cada uno de los signos animales del 13 al 15 de febrero, justo antes del Año Nuevo Chino, donde el Caballo de Fuego será el gran protagonista.

Esta nueva era comienza el próximo martes 17 de febrero, pero hay situaciones que cada animal debe concluir para cerrar el ciclo como se debe. Según las visiones de Susy Forte para La Nación, estas son las advertencias.

RATA

Fin de semana de alivio y revelaciones. Entre el viernes y el domingo podrías recibir una ayuda económica o una noticia que estabilice tus finanzas. El 14 será ideal para hablar claro en pareja, ya que algo oculto podría salir a la luz. Los solteros tendrán un encuentro especial.

BÚFALO

Arrancarás el viernes algo reflexivo, pero el sábado y domingo recuperarás fuerza y optimismo. El 15 será perfecto para hacer ejercicio o liberar tensión. En el amor, si dices lo que sientes, encontrarás equilibrio.

Este es el horóscopo chino de cada animal.|(ESPECIAL/AI GROK)

TIGRE

Fin de semana dinámico y con buenas noticias económicas. El 14 de febrero será intenso en lo sentimental: puedes reconectar con alguien o iniciar una ilusión nueva. Buen momento para cuidar tu salud.

GATO

Días ideales para activar creatividad y proyectos personales. El viernes será productivo; el sábado, romántico y armonioso. Si estás en pareja, habrá mayor conexión. Excelente momento para acuerdos laborales.

DRAGÓN

Tu energía estará en alza. El fin de semana traerá avances laborales o conversaciones clave que destraben temas pendientes. En el amor, el domingo será perfecto para recomenzar o sanar.

SERPIENTE

En los últimos días de tu ciclo anual, el fin de semana será introspectivo. El 13 y 14 serán ideales para ordenar tu casa o tomar decisiones económicas. El 15 marca un cierre emocional importante.

CABALLO

Aunque aún no comienza la era del Caballo de Fuego, sentirás un anticipo de impulso y energía. El 14 será social y alegre; podrías recibir una noticia alentadora. Excelente fin de semana para proyectos nuevos.

Cada animal cerrará el año con granes cambios y reflexiones.|(ESPECIAL/AI GROK)

CABRA

Fin de semana creativo y productivo. El viernes puede traer una idea rentable. En el amor, el 14 y 15 serán días para sanar heridas y fortalecer vínculos.

MONO

Días muy favorables. El 13 abre puertas laborales y el 14 puede mejorar relaciones sentimentales. Solo evita exagerar expectativas el domingo.

GALLO

El fin de semana traerá armonía y estabilidad económica. El 14 será especialmente feliz en el amor. Descansa el domingo y evita conflictos innecesarios.

PERRO

Buen cierre laboral, pero el fin de semana pide prudencia. Evita discusiones el viernes. El domingo será ideal para reflexionar antes de tomar decisiones importantes.

CERDO

El viernes puede sentirse tenso si algo no sale como esperabas, pero el 14 y 15 traerán claridad. En el amor, modera expectativas para evitar desilusiones.