Horóscopo Chino revela las impactantes predicciones para cada signo animal de la semana, del 9 al 15 de febrero

El horóscopo chino de la semana tiene predicciones impactantes para algunos de los signos animales que podrían cumplirse esta semana, del 9 al 15 de febrero de 2026, justo antes del Año Nuevo Chino, en donde dominarán las energías del Caballo de Fuego.

De acuerdo con la astróloga y especialista en astrología asiática, Susy Forte, el cierre de la Serpiente de Madera —animal del 2025— todavía tiene cambios finales para las emociones y personalidad de algunos animales de la rueda zodiacal, según contó a La Nación.

RATA

Podrían llegar ingresos inesperados o ayudas que permitan saldar deudas y destrabar asuntos pendientes. Algo oculto sale a la luz en el plano afectivo, lo que impulsa cambios necesarios en vínculos. Buen momento para introspección y nuevos comienzos sentimentales. Tendrás alivio económico y revelaciones emocionales importantes.

BÚFALO

Arranca con sensación de final de etapa y cierta inestabilidad anímica, pero hacia mitad de semana llega un impulso energético que devuelve el optimismo. Expresar emociones y moverte físicamente será clave para recuperar el equilibrio. Tendrás un cierre interno muy intenso y reordenamiento emocional.

TIGRE

Será una semana intensa, con movimiento en varias áreas. Buen momento para mejorar finanzas y ocuparte de la salud. En el amor, se reactiva una relación o aparece una nueva ilusión fuerte, con decisiones importantes de por medio. Tendrás cambios positivos y activación total.

GATO

Energía transformadora que potencia el magnetismo personal y la creatividad. Posibles mejoras laborales, sobre todo para independientes. Excelente semana para proyectos a largo plazo y alianzas estratégicas. La creatividad y los acuerdos favorables están en tu puerta.

DRAGÓN

Tu influencia crece y eso se traduce en avances laborales y económicos. Se destraban temas antiguos y cambia tu forma de ver los obstáculos. En el amor, aparece un aire renovador que permite recomenzar. Tienes estabilidad y esto te permitirá resolver asuntos pendientes.

SERPIENTE

Nuevos contactos impulsan proyectos e inversiones. Se favorecen los cambios en casa y la vida íntima. Soltar viejos apegos emocionales abre la puerta a nuevas experiencias afectivas. Tu atención está en el hogar y tomarás una decisión clave.

CABALLO

Semana ideal para iniciar proyectos y avanzar pese a obstáculos. Puede llegar una buena noticia que confirme que vas por el camino correcto. Mucha actividad social y apoyo a amistades cercanas. Los próximos días vivirás de impulsos, noticias alentadoras y una vida social activa.

CABRA

Buen momento para mejorar la economía y destacarte en el trabajo gracias a tu inspiración. En el amor, tiempo de sanar heridas, cerrar ciclos y volver a confiar con mayor seguridad. Estás en uno de tus momentos más creativos y con positividad en la sanación emocional.

MONO

Energía alta para avanzar hacia metas importantes. Posibilidad de reconciliaciones laborales o familiares. En el amor, se busca mayor equilibrio, pero será clave no dejarse llevar por impulsos emocionales. Habrá logros en control emocional.

GALLO

Semana de serenidad y avances laborales. Puede aparecer dinero esperado o una nueva oportunidad de ingreso. Aunque surjan rivalidades, tu habilidad te destaca. En el amor, uno de los momentos más felices del período. Recibirás una noticia con mejoras económicas y plenitud afectiva.

PERRO

Buen momento profesional, pero conviene evitar conflictos y asesorarte antes de decisiones legales o negocios. En lo emocional, no precipitarse: la calma traerá claridad. Vas lento, pero tienes un crecimiento asegurado.

CERDO

Aunque algunos planes se caigan, es señal de que algo mejor se está gestando. Necesitarás momentos de soledad y descanso. En el amor, evitar idealizar para no sufrir decepciones. Serán unos días de cambios necesarios y pausa emocional.