Horóscopo Chino revela las impactantes predicciones para cada signo animal de la semana, del 9 al 15 de febrero
Cada uno de los signos animales tiene su propio camino por trazar; unos tienen advertencias en el amor, mientras que otros atraerán fortuna los próximos días
El horóscopo chino de la semana tiene predicciones impactantes para algunos de los signos animales que podrían cumplirse esta semana, del 9 al 15 de febrero de 2026, justo antes del Año Nuevo Chino, en donde dominarán las energías del Caballo de Fuego.
De acuerdo con la astróloga y especialista en astrología asiática, Susy Forte, el cierre de la Serpiente de Madera —animal del 2025— todavía tiene cambios finales para las emociones y personalidad de algunos animales de la rueda zodiacal, según contó a La Nación.
RATA
Podrían llegar ingresos inesperados o ayudas que permitan saldar deudas y destrabar asuntos pendientes. Algo oculto sale a la luz en el plano afectivo, lo que impulsa cambios necesarios en vínculos. Buen momento para introspección y nuevos comienzos sentimentales. Tendrás alivio económico y revelaciones emocionales importantes.
BÚFALO
Arranca con sensación de final de etapa y cierta inestabilidad anímica, pero hacia mitad de semana llega un impulso energético que devuelve el optimismo. Expresar emociones y moverte físicamente será clave para recuperar el equilibrio. Tendrás un cierre interno muy intenso y reordenamiento emocional.
TIGRE
Será una semana intensa, con movimiento en varias áreas. Buen momento para mejorar finanzas y ocuparte de la salud. En el amor, se reactiva una relación o aparece una nueva ilusión fuerte, con decisiones importantes de por medio. Tendrás cambios positivos y activación total.
GATO
Energía transformadora que potencia el magnetismo personal y la creatividad. Posibles mejoras laborales, sobre todo para independientes. Excelente semana para proyectos a largo plazo y alianzas estratégicas. La creatividad y los acuerdos favorables están en tu puerta.
DRAGÓN
Tu influencia crece y eso se traduce en avances laborales y económicos. Se destraban temas antiguos y cambia tu forma de ver los obstáculos. En el amor, aparece un aire renovador que permite recomenzar. Tienes estabilidad y esto te permitirá resolver asuntos pendientes.
SERPIENTE
Nuevos contactos impulsan proyectos e inversiones. Se favorecen los cambios en casa y la vida íntima. Soltar viejos apegos emocionales abre la puerta a nuevas experiencias afectivas. Tu atención está en el hogar y tomarás una decisión clave.
CABALLO
Semana ideal para iniciar proyectos y avanzar pese a obstáculos. Puede llegar una buena noticia que confirme que vas por el camino correcto. Mucha actividad social y apoyo a amistades cercanas. Los próximos días vivirás de impulsos, noticias alentadoras y una vida social activa.
CABRA
Buen momento para mejorar la economía y destacarte en el trabajo gracias a tu inspiración. En el amor, tiempo de sanar heridas, cerrar ciclos y volver a confiar con mayor seguridad. Estás en uno de tus momentos más creativos y con positividad en la sanación emocional.
MONO
Energía alta para avanzar hacia metas importantes. Posibilidad de reconciliaciones laborales o familiares. En el amor, se busca mayor equilibrio, pero será clave no dejarse llevar por impulsos emocionales. Habrá logros en control emocional.
GALLO
Semana de serenidad y avances laborales. Puede aparecer dinero esperado o una nueva oportunidad de ingreso. Aunque surjan rivalidades, tu habilidad te destaca. En el amor, uno de los momentos más felices del período. Recibirás una noticia con mejoras económicas y plenitud afectiva.
PERRO
Buen momento profesional, pero conviene evitar conflictos y asesorarte antes de decisiones legales o negocios. En lo emocional, no precipitarse: la calma traerá claridad. Vas lento, pero tienes un crecimiento asegurado.
CERDO
Aunque algunos planes se caigan, es señal de que algo mejor se está gestando. Necesitarás momentos de soledad y descanso. En el amor, evitar idealizar para no sufrir decepciones. Serán unos días de cambios necesarios y pausa emocional.