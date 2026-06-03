Las ondas de sirena pasaron de moda: el peinado elegante y natural que es tendencia en 2026

Las ondas de sirena, caracterizadas por su textura muy definida y uniforme, están cediendo terreno frente a las soft waves u ondas suaves naturales. Este peinado tendencia en 2026 otorga un aspecto elegante, versátil y fácil de mantener.

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Este estilo busca realzar la textura natural del cabello, aportando movimiento y brillo sin que el resultado luzca excesivamente trabajado. La popularidad de este look de ondas suaves responde a una tendencia más amplia dentro de la belleza: la búsqueda de acabados frescos, cómodos y personalizados.

Cada vez más mujeres prefieren peinados que acompañen la forma natural de su cabello y requieran menos tiempo de estilizado. Conoce más acerca de las soft waves u ondas suaves naturales.

¿Por qué las ondas suaves naturales son la gran tendencia en peinados en 2026?

Las soft waves destacan por su capacidad para adaptarse tanto a ocasiones formales como a looks cotidianos. El objetivo es conseguir un cabello con movimiento fluido, brillo y apariencia saludable. Estas son las claves del éxito del peinado:



Movimiento natural: evitan un acabado rígido. Las ondas se forman de manera más abierta y relajada, generando una sensación de ligereza.

evitan un acabado rígido. Las ondas se forman de manera más abierta y relajada, generando una sensación de ligereza. Favorece a todas las edades: suavizan las facciones. Al no marcar excesivamente el cabello, aportan frescura y ayudan a crear una imagen más actual.

suavizan las facciones. Al no marcar excesivamente el cabello, aportan frescura y ayudan a crear una imagen más actual. Menor mantenimiento: facilitan el peinado diario. No requieren retoques constantes ni herramientas de calor de forma intensiva.

facilitan el peinado diario. No requieren retoques constantes ni herramientas de calor de forma intensiva. Versatilidad total: se adaptan a cualquier ocasión. Funcionan tanto con melenas largas como medias y pueden combinarse con capas o flequillos.

El estilista británico Sam McKnight, responsable de numerosos looks en pasarelas internacionales, ha señalado que las tendencias actuales se orientan hacia cabellos con textura suave y movimiento natural. Esto se aleja de los acabados excesivamente estructurados.

Por su parte, Chris Appleton, estilista de celebridades como Jennifer Lopez y Kim Kardashian, ha destacado en diversas entrevistas la importancia de potenciar la textura natural del cabello para conseguir una imagen moderna y sofisticada.

¿Cómo conseguir un peinado de ondas suaves elegante?

La clave está en trabajar el cabello sin buscar una definición perfecta. El resultado debe parecer espontáneo y natural.



Utilizar productos ligeros: mousses suaves, sprays texturizantes y protectores térmicos ayudan a crear volumen sin apelmazar. Crear ondas amplias: evitar rizos demasiado marcados. Las herramientas de calor deben utilizarse para formar curvas suaves y abiertas. Cepillar ligeramente después del peinado: lograr un efecto natural. Este paso permite que las ondas se fusionen y se vean más fluidas. Priorizar el brillo saludable: potenciar la elegancia del look. Un cabello hidratado y luminoso es fundamental para que el peinado luzca sofisticado.

La estilista estadounidense Jen Atkin, fundadora de OUAI Haircare y una de las profesionales más influyentes del sector, ha explicado que las tendencias actuales privilegian la textura natural y los acabados desenfadados frente a los peinados excesivamente elaborados. En la misma línea, Vogue asegura que las ondas suaves y el movimiento natural dominarán las tendencias capilares durante 2026.

Mientras las ondas de sirena pierden protagonismo, las soft waves se consolidan como el peinado elegante y natural que marcará la temporada. Esto se debe a que las ondas suaves ofrecen una combinación perfecta de sofisticación, comodidad y frescura.