Las ondas de sirena pasaron de moda: el peinado elegante y natural que es tendencia en 2026
El protagonismo ya no está en las ondas de sirena marcadas. Los estilistas apuestan por un peinado más sofisticado, ligero y natural que aporta movimiento sin esfuerzo y favorece a todo tipo de rostros.
Las ondas de sirena, caracterizadas por su textura muy definida y uniforme, están cediendo terreno frente a las soft waves u ondas suaves naturales. Este peinado tendencia en 2026 otorga un aspecto elegante, versátil y fácil de mantener.
¡Con franca emoción! Edgar Vivar va por una cirugía más y se ilusiona con la reunión de ‘la vecindad’
Este estilo busca realzar la textura natural del cabello, aportando movimiento y brillo sin que el resultado luzca excesivamente trabajado. La popularidad de este look de ondas suaves responde a una tendencia más amplia dentro de la belleza: la búsqueda de acabados frescos, cómodos y personalizados.
Cada vez más mujeres prefieren peinados que acompañen la forma natural de su cabello y requieran menos tiempo de estilizado. Conoce más acerca de las soft waves u ondas suaves naturales.
¿Por qué las ondas suaves naturales son la gran tendencia en peinados en 2026?
Las soft waves destacan por su capacidad para adaptarse tanto a ocasiones formales como a looks cotidianos. El objetivo es conseguir un cabello con movimiento fluido, brillo y apariencia saludable. Estas son las claves del éxito del peinado:
- Movimiento natural: evitan un acabado rígido. Las ondas se forman de manera más abierta y relajada, generando una sensación de ligereza.
- Favorece a todas las edades: suavizan las facciones. Al no marcar excesivamente el cabello, aportan frescura y ayudan a crear una imagen más actual.
- Menor mantenimiento: facilitan el peinado diario. No requieren retoques constantes ni herramientas de calor de forma intensiva.
- Versatilidad total: se adaptan a cualquier ocasión. Funcionan tanto con melenas largas como medias y pueden combinarse con capas o flequillos.
El estilista británico Sam McKnight, responsable de numerosos looks en pasarelas internacionales, ha señalado que las tendencias actuales se orientan hacia cabellos con textura suave y movimiento natural. Esto se aleja de los acabados excesivamente estructurados.
Por su parte, Chris Appleton, estilista de celebridades como Jennifer Lopez y Kim Kardashian, ha destacado en diversas entrevistas la importancia de potenciar la textura natural del cabello para conseguir una imagen moderna y sofisticada.
¿Cómo conseguir un peinado de ondas suaves elegante?
La clave está en trabajar el cabello sin buscar una definición perfecta. El resultado debe parecer espontáneo y natural.
- Utilizar productos ligeros: mousses suaves, sprays texturizantes y protectores térmicos ayudan a crear volumen sin apelmazar.
- Crear ondas amplias: evitar rizos demasiado marcados. Las herramientas de calor deben utilizarse para formar curvas suaves y abiertas.
- Cepillar ligeramente después del peinado: lograr un efecto natural. Este paso permite que las ondas se fusionen y se vean más fluidas.
- Priorizar el brillo saludable: potenciar la elegancia del look. Un cabello hidratado y luminoso es fundamental para que el peinado luzca sofisticado.
La estilista estadounidense Jen Atkin, fundadora de OUAI Haircare y una de las profesionales más influyentes del sector, ha explicado que las tendencias actuales privilegian la textura natural y los acabados desenfadados frente a los peinados excesivamente elaborados. En la misma línea, Vogue asegura que las ondas suaves y el movimiento natural dominarán las tendencias capilares durante 2026.
Mientras las ondas de sirena pierden protagonismo, las soft waves se consolidan como el peinado elegante y natural que marcará la temporada. Esto se debe a que las ondas suaves ofrecen una combinación perfecta de sofisticación, comodidad y frescura.