Horóscopo Chino: las impactantes predicciones para cada signo animal que podrían cumplirse esta semana

La energía semanal del horóscopo chino marca un momento clave para tomar decisiones, cerrar ciclos y aprovechar oportunidades únicas, sobre todo en el plano de la salud, lo laboral y lo emocional. Cada signo animal tiene su propio camino que recorrer antes de llegar a su destino y estas predicciones de los astros determinan lo que podría cumplirse en los próximos días.

La especialista en astrología, Sussy Forte, explicó estas visiones a La Nación, revelando cómo se comportarán los signos así como los cambios radicales que tendrán cada uno, del 2 al 8 de febrero de 2026.

RATA

Esta semana estarás más introspectivo y consciente de los cambios que necesitas hacer para avanzar. La creatividad se activa con fuerza y puede traducirse en mejores resultados económicos, sobre todo si te animas a cerrar tratos o firmar acuerdos. En el amor, será inevitable poner punto final a una etapa para abrirte a nuevas experiencias más alineadas contigo.

Cada uno de los animales tiene sus propias predicciones para el horóscopo chino.|Especial/Grok AI

BÚFALO

Las energías te favorecen en lo laboral y económico, brindándote estabilidad y confianza. Lo que inicies ahora tendrá bases sólidas y proyección a futuro. En el plano afectivo, ciertas actitudes deberán revisarse: dejar atrás la desconfianza será clave para fortalecer vínculos y mejorar la comunicación con la pareja.

TIGRE

Es una semana ideal para cerrar ciclos y dejar atrás aquello que ya no suma. Tendrás claridad para tomar decisiones importantes y ordenar asuntos pendientes. Buen momento para trabajar en equipo y mejorar relaciones. Una noticia positiva relacionada con la familia podría darte tranquilidad y motivación.

GATO

El movimiento será constante y positivo, aunque deberás mantener la paciencia y no bajar los brazos. Se abren oportunidades para mejorar tu situación laboral y descubrir nuevas formas de explotar tus talentos. En el amor, vivirás experiencias que fortalecerán tu autoestima y renovarán la ilusión.

DRAGÓN

La madurez será tu gran aliada esta semana. Podrás ver los problemas desde otra perspectiva y encontrar soluciones eficaces. Es un buen momento para poner en marcha proyectos y concretar objetivos, tanto en lo laboral como en lo personal. En las relaciones, el desafío será comprender y respetar los tiempos del otro.

SERPIENTE

El foco estará puesto en el trabajo y la carrera profesional. Se activa tu vida social y podrías sentirte muy requerido. Es una etapa de cierre que te permitirá dar paso a algo nuevo, siempre que sueltes lo que ya cumplió su función. Manejar bien tus emociones será fundamental para avanzar con serenidad.

CABALLO

La necesidad de orden y estabilidad se hará más evidente. Estarás dispuesto a asumir responsabilidades para alcanzar una meta importante, pero deberás evitar sobrecargarte. En el amor, será una semana ideal para fortalecer la empatía y resolver diferencias. Una buena noticia económica podría alegrarte los días.

El Caballo de Fuego será el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

CABRA

Se abre un periodo favorable para el dinero y el crecimiento profesional. Asuntos laborales pendientes comienzan a resolverse y podrías darte algún gusto merecido. Cuida tu energía y no descuides el descanso. En el amor, la pasión y el romance estarán muy presentes.

MONO

Tu crecimiento personal y profesional toma impulso. Es un buen momento para resolver trámites legales o revisar acuerdos importantes. La energía será intensa, pero deberás actuar con diplomacia y controlar los impulsos. En el plano afectivo, lograrás mayor equilibrio y claridad para asumir compromisos.

GALLO

La semana puede traer cambios inesperados en el trabajo, por lo que será clave organizarte y mantener la calma. Tu intuición estará muy afinada y sabrás detectar riesgos a tiempo. Un proyecto compartido te mantendrá motivado y una corazonada podría abrirte a un nuevo escenario sentimental.

PERRO

Buen momento para crecer laboralmente y asumir mayores responsabilidades. Podrías recibir apoyo o una propuesta interesante, aunque deberás cuidar las finanzas ante gastos imprevistos. El ámbito familiar estará armonioso y algo inesperado podría renovar la ilusión en el amor.

CERDO

La organización será clave para aprovechar al máximo tus talentos y creatividad. Se activa la vida social y podrías tener mayor contacto con el público. En el amor, las relaciones se profundizan y se presenta la oportunidad de tomar una decisión importante que marcará el rumbo de la pareja.