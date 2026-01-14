Horóscopo Chino: las predicciones que se activan esta semana y los signos que enfrentarán la mala suerte

El Horóscopo Chino marca el pulso energético de la semana y revela qué signos sentirán con mayor intensidad los cambios que se aproximan. Algunas predicciones se activan con fuerza, trayendo oportunidades y movimientos importantes, mientras que otros signos deberán estar atentos, ya que podrían enfrentar momentos de mala suerte, obstáculos o decisiones complicadas en los próximos días.

De acuerdo con esta creencia oriental, algunas personas podrán enfrentar retos, bloqueos y momentos más difíciles que otras, solamente por el hecho de pertenecer a un grupo enmarcado por estos animales, según las predicciones de Susy Forte para La Nación.

¿Qué le depara a cada signo en esta semana?

Rata: Semana de decisiones importantes. Habrá avances si actúas con cautela, pero evita discusiones innecesarias. Atención : estrés mental y malentendidos.

Semana de decisiones importantes. Habrá avances si actúas con cautela, pero evita discusiones innecesarias. Atención estrés mental y malentendidos. Buey: Energía estable y favorable. Es un buen momento para ordenar pendientes y fortalecer relaciones laborales. Buena racha moderada.

Energía estable y favorable. Es un buen momento para ordenar pendientes y fortalecer relaciones laborales. Buena racha moderada. Tigre: La impulsividad puede jugarte en contra. Piensa antes de actuar, especialmente en temas de dinero. Uno de los signos con más riesgo de mala suerte esta semana.

La impulsividad puede jugarte en contra. Piensa antes de actuar, especialmente en temas de dinero. Uno de los signos con más riesgo de mala suerte esta semana. Conejo: Semana tranquila, ideal para cuidar tu bienestar emocional. No fuerces situaciones. Protección energética si actúas con paciencia.

Las personas regidas por la rata en el horóscopo chino no tendrán muy buena suerte|Freepik

Dragón: Oportunidades inesperadas, pero con pruebas. Podrías sentirte exigido más de lo normal. Altibajos marcados, evita decisiones apresuradas.

Oportunidades inesperadas, pero con pruebas. Podrías sentirte exigido más de lo normal. Altibajos marcados, evita decisiones apresuradas. Serpiente: Buen momento para planear y observar. El éxito llegará si te mantienes discreto. Semana favorable si no revelas tus planes.

Buen momento para planear y observar. El éxito llegará si te mantienes discreto. Semana favorable si no revelas tus planes. Caballo: La energía se activa, pero también el cansancio. No te sobrecargues. Cuidado con errores por prisa o exceso de confianza.

La energía se activa, pero también el cansancio. No te sobrecargues. Cuidado con errores por prisa o exceso de confianza. Cabra: Semana sensible en lo emocional. Evita conflictos familiares y cuida tu descanso. Signo propenso a bloqueos y mala suerte leve.

Mono: Creatividad en alza. Buen momento para resolver problemas con ingenio. Semana positiva si mantienes el enfoque.

Creatividad en alza. Buen momento para resolver problemas con ingenio. Semana positiva si mantienes el enfoque. Gallo: Habrá pruebas en el trabajo o en la comunicación. No tomes todo de forma personal. Tensiones y roces pueden atraer mala suerte si no te controlas.

Habrá pruebas en el trabajo o en la comunicación. No tomes todo de forma personal. Tensiones y roces pueden atraer mala suerte si no te controlas. Perro: Semana de claridad y apoyo. Personas cercanas pueden ayudarte más de lo que imaginas. Energía protectora y estable.

Semana de claridad y apoyo. Personas cercanas pueden ayudarte más de lo que imaginas. Energía protectora y estable. Cerdo: Avances lentos pero seguros. Evita gastos innecesarios y confía en tus procesos. Mala suerte leve relacionada con el dinero si no hay control.

¿Cuáles son los signos que se verán afectados?

Los signos del Horóscopo Chino que se verán más afectados esta semana, especialmente por bloqueos, tensiones o rachas de mala suerte, son:

