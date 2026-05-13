4 recetas de bebidas para refrescarte del calor: el paso a paso para hacerlas hoy
Si ya no sabes qué más hacer para soportar el clima de la primavera, prueba una solución deliciosa con las recetas de bebidas heladas fáciles de preparar.
Cuando las temperaturas se vuelven insoportables, las recetas de bebidas refrescantes parecen ser el único remedio para lidiar con el calor. La buena noticia, es que hay varios tragos sin alcohol que son muy fáciles de hacer y pueden prepararse en casa cualquier día, ya sea para una reunión con amigos o simplemente para acompañar la comida.
Bebidas para la primavera 2026: las mejores recetas para refrescarte con un sabor delicioso
- Limonada de pepino con hierbabuena. Una versión diferente del clásico mojito, pero sin alcohol y con un toque de pepino que mejora las recetas al instante, dándole un sabor espectacular que ayuda a combatir el calor.
Solo necesitas licuar un litro de agua, jugo de limón al gusto y un pepino mediano sin semillas, únicamente conservando la cáscara para que tenga más fibra. Añade hojas de hierbabuena machacadas y un poco de azúcar. Sirve en un vaso con hielo y para que se vea linda la presentación, escarcha con limón y azúcar.
- Chamoyada de mango con chile piquín. Esta es una de las recetas que fascinan a chicos y grandes gracias a lo bien que estas recetas fusionan lo dulce con lo acidito.
En la licuadora pon la pulpa de dos mangos maduros, hielos y un chorrito de jugo de mango para que todo se integre bien. En un vaso, pon chamoy y chile piquín al gusto; también puedes acompañar con gomitas picosas.
- Agua de limón con chía. De esas recetas que son clásicas, pero nunca fallan y son buenísimas para refrescarte mientras tomas bebidas caseras. Queda muy bien para tomar en el día o a la hora de comer.
Exprime el jugo de 10 limones y mézclalo con un litro de agua natural. Agrega endulzante al gusto y una cucharada de semillas de chía, las cuales deben estar previamente hidratadas para que su consumo sea apto.
- Té helado con durazno natural. Si ya te aburriste de las aguas frescas tradicionales, esta es una de las bebidas que se volverán tus nuevas favoritas para la primavera 2026 y harán que te luzcas cada que la prepares.
En una jarra de agua, prepara té negro de sobre y deja que expulse todo su sabor. Mientras, en la licuadora pon dos duraznos sin hueso, procurando que la piel se desintegre casi por completo. Mezcla ambas preparaciones, agrega hielo y sirve.