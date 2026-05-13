4 recetas de bebidas para refrescarte del calor: el paso a paso para hacerlas hoy

Cuando las temperaturas se vuelven insoportables, las recetas de bebidas refrescantes parecen ser el único remedio para lidiar con el calor. La buena noticia, es que hay varios tragos sin alcohol que son muy fáciles de hacer y pueden prepararse en casa cualquier día, ya sea para una reunión con amigos o simplemente para acompañar la comida.

Bebidas para la primavera 2026: las mejores recetas para refrescarte con un sabor delicioso