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Horóscopo de hoy Aries martes 30 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Deberás tener mucho sentido de responsabilidad y disciplina, pues los obstáculos te lo pedirán.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

La Luna ingresa al signo zodiacal de Escorpio y Marte en tu casa, la energía está muy marciana, literal.

Será necesario disciplinarse para sobrellevar todo tipo de obstáculos y vencerlos.

Aries en la salud

Habrá algunas enfermedades persistentes.

Aries en el amor

La relación de pareja está pasando por un mal momento. Existe un miedo muy marcado a comprometerse, tal vez sea el momento de separarse para meditar acerca de la relación.

Si cumples años este mágico día ¡felicidades! Tendrás un año para sorprenderte con los milagros y reconocer que la magia vive en ti.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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