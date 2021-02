Horóscopo de hoy Aries miércoles 10 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: La luna nueva está en acuario desde la madrugada así que sentirás que has elvado tu aprendizaje, superando las pruebas que la vida te ha puesto. Pero alguien te está perjudicando porque te ha impedido realizar otro aprendizaje que en ese momento necesitabas y que necesitarás más adelante.

Superar una etapa no significa haber llegado al final; todavía te queda un largo camino por recorres. Es un buen momento para que te relaciones con gente, tanto con los amigos de siempre como con nuevas personas. La energía que irradias les vendrá bien, y a cuanta más gente llegue, mejor. No puedes guardarla para ti mismo solamente porque no te servirá para nada, la energía debe ser expandida.

Tu número de la suerte es el 311.

