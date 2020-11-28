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Horóscopo de hoy Aries sábado 28 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... La carta para ti es: El Caballero de Oros. Habla de trabajo, así que podría llegar una muy buena oferta laboral para ti.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el tarot:
Continuamos con la Luna Creciente en el signo zodiacal Tauro, así que el Tarot Gitano te trae la carta de: El Caballero de Oros. Disfruta del trabajo, pero no te olvides del corazón. 

Aries en el trabajo:
Es una carta positiva muy relacionada con los negocios y el trabajo. Puede informarnos de la inminente llegada de un trabajo o una empresa que podría estar interesada en nuestros servicios. También tienes habilidades de liderazgo para llevar a cabo proyectos exitosos.

Aries en el amor:
En el campo sentimental, es una carta que se aleja del aspecto emocional de la pareja y nos dice que ambos disfrutan de una buena estabilidad económica.

Aries en el dinero:
Si hay problemas económicos en el momento del inicio de nuevos proyectos, que nos lleven a una mejor economía, esta carta prevé una mejora significativa en todos los aspectos y la llegada del dinero.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.

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