Horóscopo de hoy Aries viernes 15 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida:

Continuamos con la Luna en el signo zodiacal de Acuario, pero en la noche pasa a Piscis, así que, una vez dicho algo, no puedes echarte para atrás, no puedes decir que tu forma de actuar era una broma, debes afrontar las consecuencias de tus palabras; hoy no va a bastar con una disculpa.

Aries en el amor:

Si estás sin pareja, la herramienta más eficiente en el amor, es saber esperar. Pueden decirte que no, pueden rechazarte, pueden decirte adiós, pero si te mantienes, como debes hacerlo hoy, podrás salvar eso que queda entre las cenizas y que siempre es valioso, así sea una amistad o la posibilidad de un nuevo intento.

Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu valía, no seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes.



