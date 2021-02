Horóscopo de hoy Aries viernes 26 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Aries en la vida: La Luna entra en el signo zodiacal de Virgo, pero Venus sigue en Piscis.

La diosa que te corresponde hoy es Afrodita. Amar desde el respeto a uno mismo es la manera de amar en libertad a los demás, respetándolos tal y como son.

Pregúntate: ¿Hoy he mimado mi cuerpo?, ¿lo he nutrido?, ¿lo he perfumado con flores?, ¿he tomado un baño relajante?, ¿tengo presente amarme cada día y dedicarme tiempo?

Su amor también nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos, a no juzgarnos duramente, a tener paciencia con nuestras debilidades.

El camino hacia la totalidad con Afrodita es alcanzar el poder de sustentar un espacio infinito de amor con gozo y paciencia con nosotros y extenderlo hacia los demás.

