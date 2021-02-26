Horóscopo de hoy Aries viernes 26 de febrero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... La diosa que llega a este día para ayudarte a tu camino es Afrodita; quien te trae amor en todos los sentidos.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida: La Luna entra en el signo zodiacal de Virgo, pero Venus sigue en Piscis.
La diosa que te corresponde hoy es Afrodita. Amar desde el respeto a uno mismo es la manera de amar en libertad a los demás, respetándolos tal y como son.
Pregúntate: ¿Hoy he mimado mi cuerpo?, ¿lo he nutrido?, ¿lo he perfumado con flores?, ¿he tomado un baño relajante?, ¿tengo presente amarme cada día y dedicarme tiempo?
Su amor también nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos, a no juzgarnos duramente, a tener paciencia con nuestras debilidades.
El camino hacia la totalidad con Afrodita es alcanzar el poder de sustentar un espacio infinito de amor con gozo y paciencia con nosotros y extenderlo hacia los demás.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021