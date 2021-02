Horóscopo de hoy Aries viernes 5 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Por la tarde entra la luna en el signo de Sagitario, es menguante. Recuerda que las lunas menguantes son para lograr sacar todo aquello que ya no funciona.

Estás enredado en tus propias agresiones, crees que has identificado al enemigo en el mundo exterior, y ahora, desesperado, buscas la victoria mientras fracasas en darte cuenta que peleas contigo. Tú eres tu peor enemigo.

Mientras más vehementemente trates de ganar, más energía desperdiciarás al final, y eso te llevará a la autoaniquilación. La tarea que tienes por delante es tomar territorio y ganar terreno, nadie va a entregarlo sin más. Es una batalla de dientes y uñas.

Hay algo que aprender, incluso de la victoria cercana o la derrota: un poco de coraje y aprenderás como enfrentar a tus oponentes y pelear. Has descubierto que un enemigo externo solo es un reflejo de tu personalidad interna y una parte de ti misma. Sin embargo, esto no significa que no debas tomar las armas cuando sea necesario: depende de ti decidir cuándo pelear o no, no todas las batallas valen la pena.

