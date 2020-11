Horóscopo de hoy Aries viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Aries en el trabajo:

Alguien de tu entorno laboral te va a querer llevar la contraria porque Marte, el señor de la guerra, está directo en tu casa y tú lo puedes tomar personal; al contrario, presta atención a los argumentos que te da, porque tal vez aporte soluciones, es necesario refrescar las ideas en lugar de aferrarte a mantener una, a veces, cediendo se gana.

Aries en el amor:

A nivel amoroso, si has estado solo durante un tiempo, ahora es buen momento para intentar de nuevo una relación. No tengas tantas dudas sobre si vas a equivocarte de nuevo o no, quítate esos miedos que te asaltan a diario y prueba, te llevarás una gran sorpresa; recuerda, si no lo intentas, no sabrás qué puede ocurrir. Si tienes pareja ¿qué tal una cena romántica?

