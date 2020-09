Acuario - Horóscopo de hoy 17 de septiembre

Crees que no hay quien te apoye, necesitas deshacerte de algo que te agobia. El Arcángel Miguel te da fuerza para superar los bloqueos. Hay una gran recomendación si no eres impecable en tus actos, Miguel te empuja a tener honestidad contigo, también te apoya a ver la verdad y a no dejarte llevar por ideales e ilusiones. Invócalo desde el corazón para lograr alcanzar tus metas. Hoy es jueves de Milagros, recuerda dejarnos tu nombre y petición en redes.



