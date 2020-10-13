Aries - Horóscopo de hoy 14 de octubre

¡Sí! Esta vez nos visita nuestro amigo Mercurio retrógrado que se encuentra instalado en la casa de Escorpio, a ti en especial no te ayuda mucho en la comunicación con tu pareja o con las sociedades. Eviten hablar de temas del pasado porque los llevan a conflictos. Si estás soltero, probablemente vuelva a aparecer un romance del pasado que quedó a medias. No te enganches solo por las lindas palabras, hay que ver en la acción que sucede. En el ámbito laboral, te toca resolver asuntos pendientes del pasado. Tu número de la suerte 769.

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