Aries - Horóscopo de hoy 15 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Este día la energía sigue siendo masculina, firme donde nos pide establecer límites para avanzar, así la experiencia que venga hacia ti, deja que suceda y luego ve eliminándola. Sigue limpiando tu mente, continúa muriendo para el pasado, así permanecerás en el presente, aquí y ahora, como si recién hubieras nacido, como un bebé. Al principio va a ser muy difícil, incluso si eres engañado, decepcionado o robado. Deja que eso suceda porque lo que es realmente tuyo no podrá ser nunca tomado de ti, aquello que es realmente tuyo nadie lo podrá robar. Confía el Arcángel Melquisedec está contigo.
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Aries - Horóscopo octubre