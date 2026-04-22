Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 22 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco y lo que les espera en este día, si dinero, amor, trabajo

Nana Calistar revela su horóscopo de hoy miércoles 22 de abril de 2026, la experta ha dado a conocer cuáles son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, quienes podrían tener dinero, trabajo o bien cuidarse de varias traiciones.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 22 de abril

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, ya dejen de engancharse con todo lo ves o se mueve; no vale la pena tener cualquier pelea por un motivo innecesario; trata de no decir lo primero que piensas porque podrías meterte en un problema.

¿Qué le depara a Tauro hoy 22 de abril?

Este 22 de abril el destino te sacará de tu zona de confort, te has acostumbrado a pensar mucho y actuar muy poco, de igual manera a imaginar escenarios que todavía no pasan, y luego llega la ansiedad y miedo que te creas tú solito.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 22 de abril

Ya no te hagas el fuerte cuando sabes que hay cosas que te están moviendo por dentro más de lo que quieres aceptar; este día llega con una mezcla de emociones, oportunidades y varias lecciones para que pongas en orden tu vida, debes detenerte y cuidar de tu salud.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 22 de abril

No todo lo puedes resolver por ti misma, y es que te encanta preocuparte de más, pensar de más y sentir, aquí lo que necesitas es aprender a soltar lo que no depende de ti y enfocarte en lo que sí puedes modificar.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 22 de abril

Ya debes bajarle dos rayas a tu orgullo porque la vida te dará unas sacudidas que no son castigos, sino enseñanzas; llegan cambios fuertes en tu vida y es para que sepas, por qué las cosas se fueron dando de la manera en la que pasaron.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 22 de abril?

Ya no te pongas el pie tú solito o solita, y es que viene una energía bien clara, o te avientas por lo que quieres o te quedas pensando en lo que pasará; tienes todo para salir adelante pero te encanta complicarte las cosas.

Las predicciones de Libra para miércoles 22 de abril

Ya no pidas permiso para vivir, aquí nadie te va a venir a rescatar o darte autorización para poder ser feliz; si quieres algo tómalo, trabájalo y disfrútalo; pero sin preguntarte si está bien o mal.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 22 de abril

Deja de querer hacerte el fuerte cuando sabes a la perfección que tienes una revoltura emocional que ni tú sabes; es hora de ponerte en el espejo, pero no para que te digas cosas feas, sino para que por fin te hagas preguntas incómodas.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 22 de abril?

Deja de desconfiar de las personas y de quién sí te quiere, este 22 de abril que te abrirá los ojos, pero también el corazón porque muchas veces dudas de hasta tu propia familia sin darte cuenta que, son los únicos que realmente estarían para ti.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 22 de abril

Ya no hagas tanto mitote porque hoy te viene a enseñar que no todo lo que escuchas merece tu atención, y es que te encanta meterte en asuntos que ya no te corresponden porque luego estás cargando problemas que no son tuyos.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy 22 de abril?

Ya deja de decirle sí a todo el mundo porque luego estás cargando con coraje y estrés que no te corresponde; debes decirle no porque eso también es amor propio; tienes muchas oportunidades frente a ti y de igual forma más posibilidades de crecer.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy miércoles 22 de abril

Tú también debes bajarle un poco y dejar de vivir en las nubes porque hoy te pondrán los pies sobre la tierra, no es regaño, y es que tienes muchas ilusiones, sueños y hasta suerte; pero si no aterrizas las cosas bien, todo se irá como agua entre los dedos.